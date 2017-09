PETROVIĆ PRIJE ‘BITI ILI NE BITI’ UTAKMICE: Izbornikova detaljna analiza suparnika koji prijeti Hrvatskoj u utakmici generacije

Utakmicu osmine finala Europskog košarkaškog prvenstva s početkom u 20:30 sati započet će izabrane vrste Hrvatske i Rusije. Tekstualni prijenos ogleda možete uživo pratiti na portalu Net.hr.

Hrvatska je, tvrdnja je izbornik Aleksandra Petrovića za službene internetske stranice HKS-a, za tu utakmicu spremna.

“Igramo protiv protivnika koji više nije ona vreća za nabijanje kakva je bila prije pet, šest, sedam godina. To je ozbiljna reprezentacija, tako da ovog trenutka, bez obzira u kakvom stanju mi dolazimo moramo shvatiti da će se na toj utakmici nešto pitati i Ruse. Neće se pitati isključivo samo hrvatsku reprezentaciju i to znači da nasuprot imamo reprezentaciju koja je u dobrom stanju. Samim time čim je Karasov ispao iz rotacije znalo se u kojem smjeru će hijerarhija reprezentacije ići i to im je za sada u skupini dalo više nego kvalitetne rezultate”, upozorava izbornik uz dodatak:

“Meni osobno i ljudima koji rade, nije bilo teško pripremiti taktiku i sve ostale stvari vezano za rusku reprezentaciju. Međutim, s obzirom da preko puta imamo Šveda i masu tih igrača koji su naučili osvajati titule sa CSKA-a i Himkijem, jednostavno ono što je zamišljeno sada treba provesti na terenu, a to će ipak biti kudikamo teže nego samo postavljanje taktike. Prema tome, samim time nam sve to pokazuje kako nas očekuje jedna zahtjevna i neizvjesna utakmica, međutim spremni smo na to, sve smo to znali.”

Podvukao je potom Petrović četiri ključne stvari na koje će biti nužno obratiti pozornost u utakmici protiv Rusije:

“Ne moraju bit kronološkim redom opasnosti, ali recimo ovako. Prvo: Moramo se fokusirati na koridore Mozgova, nakon što rolla u picku. Drugo: Šved je Šved u igri jedan na jedan, jer onaj šut koji je uzeo protiv Turske na jedan razlike 50 sekundi prije kraja vam govori dovoljno o kvaliteti njegove igre jedan na jedan i centralni pick koji igra u kontinuitetu. Treće: Oni svakog protivnika pokušavaju iznerediti taktički, spuštajući Kurbanova igri leđima prema košu. Četvrto: Defanzivna tranzicija. To su stvari koje moramo rješavati i kvalitetno se spremiti. U utakmicu s Rusijom ulazimo u dobrom stanju – mentalno, fizički, racionalni… čini mi se čak onako jedna doza hladnoće u tom kontekstu.”