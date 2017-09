PETAR SKANSI ZA NET.HR OTKRIO SUROVU STVARNOST HRVATSKE KOŠARKE: ‘Ne vidim izlaz iz tog problema. To je jedna teška bolest’

Proslavljeni bivši hrvatski košarkaš, trener i izbornik Pero Skansi za Net.hr prokomentirao je finalnu utakmicu EuroBasketa između Slovenije i Srbije u Sinan Erdem Areni (93-85), kao i igru Hrvatske na turniru, trenutno stanje u hrvatskoj košarci, Dariju Šariću i druge aktualnosti.

Spustio se zastor na EuroBasketu! Čudesna Slovenija oduševila je košarkašku Europu i zasluženo osvojila svoj prvi naslov prvaka Europe. Goran Dragić i mladi 18-godišnji Luka Dončić odigrali su sjajan turnir i odveli “deželu” u povijesne košarkaške knjige, tako izazvavši kolektivno ludilo u svojoj zemlji.

Velike zasluge idu i srpskom treneru, sad izborniku Slovenije Igoru Kokoškovu (47.). Kokoškov je napravio sjajnu kemiju u momčadi. Ukomponirao je slovenski “orkestar” da svira taktove koje on želi, podignuo je momčad na viši nivo, napravio je sjajnu kemiju u momčadi…





Slovenci odigrali vrhunski turnir

“Slovenci su odigrali vrhunski turnir. A meni se najviše svidio izbornik Kokoškov. Zato što je nadigrao izbornika Srbije Đorđevića u svakom pogledu”, kazao je uvodu razgovora za Net.hr Petar Skansi i nastavio:

“Đorđević je uglavnom razmišljao o sucima, a Kokoškov je razmišljao o tome kako pobijediti u utakmici. Genijalno je mijenjao, vukao poteze, bio je sjajno taktički pripremljen. U svakom je trenutku znao što napraviti. Goran Dragić? Dečko je genijalac, ali nije sad on toliko bitan u ovoj priči. Pitate se zašto? Gledajte, unatoč 35 poena i sjajnoj predstavi, ušao je u utakmicu lošije, malo je bio nesigurniji nego inače. On je impresionirao igrom na turniru, tu nema dileme. No, ono što me oduševilo je kako se Slovenci nisu predavali niti kad su izgubili i Dončića i Dragića. Kad je Dragić sjeo na klupu u zadnjoj fazi susreta, Srbi su pomisli: ‘Gotovo je’. Tu su se jako prevarili. Nikad nije gotovo”, istaknuo je Skansi koji nam je u najavi sinoćnjeg finala kazao kako bi Slovenci mogli imati problema pod košem zbog nedostatka visokih igrača. No, to je Kokoškov kompenzirao šutom izvana, brzim protokom lopte oko obrambene linije i tranzicijom kojom su mljeli svoje protivnike na turniru na kojem su do trona došli s devet pobjeda bez poraza.

“Očekivalo se da će tako i biti. Borba između onih vrlina koje pojedina reprezentacija ima. Mislim da su Srbi bili blizu pobjedi, stjecajem okolnosti imali su sreću da je jedan od velikih aduta (Dončić) bio u lošem danu, još se na kraju ozlijedio, ali je na kraju izabran u najbolju petorku turnira. A to što Srbi nisu znali materijalizirati svoju veliku prednost pod košem u konačnici, to ih je koštalo pobjede. A bili su blizu”, dao je do znanja Skansi.

Slovenci se vesele, Hrvati se pitaju gdje je opet zapelo?

I dok se Slovenci vesele, Hrvati se pitaju gdje je opet zapelo? Hrvatska košarkaška reprezentacija na EuroBasket je ispraćena s velikim očekivanjima javnosti, koje su stremile ka samoj medalji. No, naši košarkaši se ponovno nisu popeli za postolje. Post traje dugo, predugo, već 22 godine i silaska s postolja na EuroBasketu u Ateni 1995. godine, s postolja na koje se do dan danas nismo vratili.

“Nama nedostaju bekovi. Tu smo suhi. Naši playjevi su istrošeni (Ukić, Popović), a Simonu jedinica nije prirodna pozicija. Još od Dražena Petrovića hrvatska košarka nije imala nekog vrhunskog playja. To je nešto što sam već nekoliko puta naglasio. Mi imamo vrlo ozbiljne probleme i to se ne da opisati samo jednom rečenicom. Od odgoja mladih igrača, pa do nekih drugih stvari, sve kod nas slabo štima”, osvrnuo se Skansi na stanje u hrvatskoj reprezentativnoj košarci i općenito u ovom sportu u Hrvata.

HKS i Aco Petrović prije tri dana raskinuli su službeno suradnju. Stojko Vranković i Dino Rađa priliku na izborničkoj košarkaškoj nacionalnoj klupi dali su Acinom pomoćniku Ivici Skelinu, sadašnjem treneru Splita.

“Skelin je dobar momak, osobno ga poznajem. On je izašao iz našeg dvorišta. Ima internacionalno iskustvo u Belgiji. Sve skupa je to prosječno dobro ili prosječno skromno. Kako hoćete… Nije bitno s koje ćemo strane to procijeniti. Međutim, ne mislim da je glavni krivac za debakl i problem bio Aco Petrović. Problem hrvatske košarke je mnogo dublji. U prvom redu, izostalo je jedno zajedništvo. Mislim da to nije posljedica zadnjih godinu, dvije dana, već je to dugogodišnje odbacivanje svakog tko misli drugačije. To su stvari koje su se nagomilale. Ja, iskreno, trenutno uopće ne vidim svjetlo na kraju tunela hrvatske košarke. Ne vidim izlaz. Mislim da bi od vas novinara, pa do predsjednika HKS-a Vrankovića, trebali zaboraviti svoje vlastite uloge i trebali bi početi iskreno biti privrženi košarci, zaljubljeni u košarku, pomoći joj. Dok je danas vijest broj jedan da ništa ne valja. Trebala bi vijest da se pomićemo polagano naprijed. A to, za sad, ne vidim. Zato kažem da je to jedan ozbiljni problem, jedna teška bolest koju Skelin, niti itko na njegovom mjestu, ne može tek tako izlječiti”, bez dlake na jeziku kazao je Skansi i prokomentirao situaciju koja je odjeknula u hrvatskim medijima, kako se Darijo Šarić povukao u osamu nakon debakla i kako se ne javlja se na telefon niti roditeljima (ili se bar nije javljao). Procurila je priča kako su dan uoči utakmice osmine finala EuroBasketa između Hrvatske i Rusije, Simon i Popović izmaltretirali Šarića koji je, navodno, zbog toga loše odigrao protiv Rusije.

Hrvatska je na EuroBasketu bila podređena samo vlastitom pojedinačnom dokazivanju

Priča se kako su Simon i Popović i za vrijeme susreta protiv Rumunjske u Cluju ogovarali Šarića, što je čuo srpski novinar Ivica Lončar i otkrio hrvatskim medijima.

“Čuo sam za to. Pazite jedno. Šala je iz raja izašla. Ne mislim da je to nešto loše. dapače, mi smo u Dalmaciji naviknuli na šale, naviknuli smo da se čovjek čelići i na ispitu prijatelja, da prolazi taj jedan test. Sve je to škola… To je nešto što nama nije strano. To je nešto što drugi ne razumiju, čega se ljudi groze. Ima ljudi koji ne razumiju taj humor. Mi u Dalmaciji za čovjeka koji šepa kažemo ‘coto’, a one koji nose naočale onda ga zovemo ‘ćoro’. To su šale, zezancija… To jednostavno nije opravdanje da se podbaci u igri ili, ne daj Bože, da se napravi nešto gore. Smatram da sastav Hrvatske na EuroBasketu bio podređen samo vlastitom pojedinačnom dokazivanju. To je bio spoj onih kojima vrijeme lagano prolazi, s NBA igračima i onima koji nisu do sad imali puno prilike zaigrati za seniorsku momčad Hrvatske. Prije dvije godine smo imali viceprvake svijeta u juniorskoj kategoriji, a sad smo ispali. Mogli smo do medalje. I tako su svi ostali bili oslabljeni”, izjavio je Skansi i okrivio medije za loš rezultat na turniru.

“Mediji su ti koji su od momčadi koja to nije, napravili veliku momčad. A Marko Tomas je prije 12 godina bio dobar obrambeni igrač. Ne u zadnjih tri, pet… Marko Tomas je nekad obećavao puno više, sad ne. I Ukić je svoje prilike za dokazivanje imao ranije. Mislim, ako je Žorić naš najbolji centar, onda se upucajmo svi zajedno”, zaključio je Skansi.