PALI I JAKI LITVANCI: Briljantni Dario Šarić predvodio Hrvatsku do velike pobjede

Hrvatska muška košarkaška reprezentacija i u drugom je dvoboju na turniru u francuskom Orleansu ostvarila pobjedu, u srijedu su izabranici Aleksandra Petrovića bili bolji od Litvanaca s 82-80 (25-20, 20-18, 17-20, 20-22).

S obzirom da je u utorak Hrvatska svladala i domaćina s 92-87 ( 13-19, 29-25, 22-25, 28-18), jasno je da je i osvojila turnir, odnosno da će Francuska i Litva u četvrtak igrati za drugo mjesto.

Odličan i Bogdanović

Iako je izbornik Petrović uoči puta u Francusku najavio kako mu je na ovom turniru rezultat u drugom planu, to se u utakmici protiv Litve nije pokazalo točnim jer je u posljednjoj četvrtini gotovo čitavo vrijeme na parketu držao našu dvojicu najboljih igrača Bojana Bogdanovića i Darija Šarića s jasnom namjerom da dobije utakmicu.



Izvrsni Šarić je utakmicu završio s 28 ubačaja i 9 skokova za 26 minuta, a Bogdanović je dodao 21 poen za 31 minutu. Kod Litve je Mindaugas Kuzminskas postigao 21 pogodak, Jonas Valančiunas je dodao 12 uz 11 skokova. Roko-Leni Ukić i Luka Žorić nisu bili niti u zapisniku za ovu utakmicu, dok Tomislav Zubčić nije ulazio u igru.

Hrvatska je vodila čitavim tijekom susreta, u prvom poluvremenu najveća je prednost u nekoliko navrata iznosila 10 razlike, dok je nakon tri minute igre u trećoj četvrtini bilo i najvećih 15 (55-40). Sjajan je bio Šarić koji je za samo 8:20 minuta u prvom poluvremenu zabio 13 poena (11 u prvoj četvrtini) i sakupio četiri skoka, a odlično je otvorio i nastavak. No, nakon što je on dobio odmor Litvanci su se ponajviše zahvaljujući Kuzminskasu do kraja trećeg dijela primakli na samo četiri koša zaostatka (62-58), da bi početkom posljednjeg dijela stigli i na samo jedan razlike (67-66). No, tada je Šarić pogodio polaganje, a onda i Bogdanović tricu kojom su odveli Hrvatsku na sigurniju prednost.

Promašena slobodna bacanja

Ipak, na ulasku u posljednje dvije minute bilo je samo 76-75, a onda je Šarić minutu i pol prije kraja pogodio za 78-75, a nakon odlične reakcije Planinića u obrani Šarić je 43 sekunde prije isteka vremena pogodio i tricu za 81-75 i činilo se pobjedu. No, Kuzminskas je uzvratio košem za dva, a nakon Šarićeve izgubljene lopte i tricom za 81-80, 13.7 sekundi prije kraja.

Nakon minute odmora Popović je pogrešno izveo loptu iz auta i Litva je imala napad za pobjedu, no Kalnietis je promašio tricu da bi Popović nakon skoka u obrani pogodio samo jedno od dva slobodna bacanja 5.6 sekundi prije kraja za 82-80. Mačiulis je pokušao tricom donijeti pobjedu Litvi, no nije bio precizan, pod hrvatskim obručem do lopte je stigao Valančiunas koji je, po mišljenju sudaca, u posljednjoj sekundi zaustavljen prekršajem Šarića. No, litvanski je centar promašio oba slobodna bacanja i Hrvatska je sačuvala pobjedu.