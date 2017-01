NOVA SJAJNA PARTIJA DARIJA ŠARIĆA: Hrvatski dragulj odličan u velikoj pobjedi 76ersa

Nakon dvije utakmice u kojima se njegov napadački učinak mogao sažeti pod egidu katastrofalno, Dario Šarić ponovno je zabljesnuo i to u pobjedi Philadelphia 76ersa protiv Los Angeles Clippersa. Završilo je 121-110.

Protiv Portlanda i Atlante Šarić je sakupio ukupno tek dva ubačaja od 22 lopte koje je uputio prema suparničkim koševima, no da su to bili samo trenuci njegove napadačke izgubljenosti potvrdio je već u sljedećem ogledu protiv četvrte momčadi Zapadne konferencije (omjer 30-17). Ono što zvuči posebno nestvarno za 76erse, koji su sad na omjeru pobjeda i poraza 16-27, jest podatak da su slavili bez svog najboljeg igrača Joela Embiida i to nakon što su nadoknadili 19 poena prednosti suparničkog sastava.

Sudjelovao je u tom slavlju Šarić s nešto manje od 26 minuta igre koje je iskoristio za lijepih 16 poena (šut 4-10, slobodna bacanja 8-9), osam skokova, dvije asistencije, osvojenu lopu i blokadu. Bio je jedan od šestorice igrača Philadelphijine momčadi s deset ili više ubačenih koševa. Clippersi su imali trojicu koji su ubacili 20 ili više, a najbolji među njima bio je Jamal Crawford s 27 postignutih koševa. Centar DeAndre Jordan ubacio je deset, dodao im dvadeset uhvaćenih lopti, ali i ovime dobrano nasmijao okupljene:



U noći na srijedu u najjačoj košarkaškoj ligi nastupio je i Orlando Magic, odnosno Damjan Rudež i Mario Hezonja u momčadi tog kluba. Upisan je 92-100 domaći poraz od Chicago Bullsa predvođenih Dwyaneom Wadeom (21 koš, sedam skokova) i Jimmyjem Butlerom (20 koševa, osam skokova. Dvojica hrvatskih košarkaša dobila su podjednaku minutažu, oko trinaest minuta, a daleko ju je bolje iskoristio iskusniji Rudež (osam poena, šut 3-5, skok). Hezonja je postigao tri koša (1-3 iz igre) uz četiri uhvaćene lopte i dvije dodane suigračima za ubačaj.

Derbi večeri odigran je u Air Canada centru u kojem su domaći Toronto Raptorsi poraženi od San Antonio Spursa 106-108 što im je peta uzastopna pobjeda. Upisali su je bez Kawhija Leonarda, Tonyja Parkera i Paua Gasola, uz 21 poen i sedam skokova LaMarcusa Aldridgea. Trideset je za poražene Raptorse stavio Kyle Lowry.

NBA liga, rezultati:

Orlando Magic – Chicago Bulls 92-100

Philadelphia 76ers – LA Clippers 121-110

Toronto Raptors – San Antonio Spurs 106-108

Washington Wizards – Boston Celtics 123-108

Denver Nuggets – Utah Jazz 103-93

Phoenix Suns – Minnesota Timberwolves 111-112