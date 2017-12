NEZAUSTAVLJIVI WESTBROOK: Sedmim triple-doubleom sezone vodio Oklahomu do pobjede protiv Spursa

U najzanimljivijoj utakmici večeri NBA lige Oklahoma City Thundersi su na svom terenu na krilima Russella Westbrooka došli do pobjede protiv San Antonio Spursa.

Oklahoma je na koncu pobijedila rezultatom 90-87, a Westbrook je stigao do sedmog triple-double učinka karijere. Zabio je 22 koša na koje je dodao po 10 skokova i 10 asistencija te je tako vodio svoju momčad do pobjede. Odličnu utakmicu odgirao je i Steven Adams s 19 koševa i 10 skokova.

Kod gostiju se istaknuo Dejounte Murray sa 17 koševa i 11 skokova, a Davis Bertans je dodao 16 koševa.



New York Knicksi na svom su terenu poraženi od Orlando Magica sa 105-100, a goste je do pobjede predvodio fantastični Crnogorac Vučević koji je zabio 34 koša i dodao 12 skokova. Dobrom partijom pridružio mu se i Fournier sa 20 koševa. Mario Hezonja nije bio u momčadi Orlanda, a za Knickse nije nastupio Kristaps Porzingis tako da je prvi strijelac momčadi iz New Yorka bio je Michael Beasley sa 21 košem, a Courtney Lee je dodao 19.

Aktualni prvaci Golden State Warriorsi bez problema su došli do nove pobjede u Miamiju sa 123-95. Warriorse je do pobjede vodio Steph Curry sa 30 koševa dok je Durant dodao 24 uz sedam asistencija. Slovenac Dragić predvodio je Heat sa 2o koševa, ali nije uspio niti ublažiti težak poraz svoje momčadi.

Lakersi su na svom terenu poraženi od Houston Rocketsa sa 118-95. James Harden odigrao je novu maestralnu utakmicu sa 36 koševa i devet asistencija, a u napadu su mu se odličnom partijom pridružili i Gordon i Paul sa 22, odnosno 21 košem. Kyle Kuzma završio je utakmicu s učinkom od 22 koša i 12 asistencija, a Brandon Ingram zabio je 18 koševa. Ivica Zubac upisao je dvije minute za Lakerse u kojima nije uspio ostvariti nikakav učinak.

Minnesota Timberwolvesi su uspjeli na domaćem terenu doći do pobjede protiv LA Clippersa sa 112-106. Domaćine su do pobjede vodili Jimmy Butler sa 33 koša i osam skokova i Taj Gibson sa 20 poena i 11 skokova. Najbolji igrač Clippersa sinoć bio je Austin Rivers s 30 koševa dok je Lou Williams dodao 23 poena.