NEKIMA SE OVO NEĆE SVIDJETI: Proslavljeni srpski košarkaš otkrio zašto Hrvatska više od 20 godina ne može do medalje

Za nekadašnjeg centra Jugoplastike, Barcelone, PAOK-a, Real Madrida, Kindera, Efes Pilsena i Fortituda nema dvojbe – najveći košarkaš u jugoslavenskoj povijesti bio je naš Dražen Petrović.

Legendarni sprski košarkaš Zoran Savić, nekadašnji igrač splitske Jugoplastike, ponudio je u intervjuu za Sportklub svoje mišljenje o tome zašto hrvatska reprezentacija još od 1995. godine nije osvojila medalju na velikim natjecanjima. U razgovoru se dotaknuo i proslavljenih hrvatskih košarkaša Dražena Petrovića i Tonija Kukoča.

‘Nitko nije htio odustati od svoje statistike’

“Ako govorimo o momčadskom sportu, uvijek je moje razmišljanje išlo u smjeru da se mora znati što je čija uloga u momčadi. Mislim da je najbolja osobina svakog igrača da bude svjestan svojih kvaliteta, uloge u određenoj momčadi i da ne pokušava raditi ono što ekipi ne odgovara. Kada pogledate neke sastave reprezentacije Jugoslavije i klupske prosjeke poena, trebali smo postizati 200-250 poena po utakmici. Netko je morao odustajati od svoje statistike i u reprezentaciji smo mi centri svjesno to radili. Paspalj, koji je jedan od naših najboljih krilnih košarkaša u povijesti, zatim Divac, oni nisu toliko šutirali jer smo imali čuda od igrača na vanjskim pozicijama – Đorđevića, Danilovića koji su uvijek mogli davati koliko je trebalo. To se pokazalo najispravnijim i mislim da je to jedan od razloga zašto hrvatska reprezentacija nikada nije napravila veliki rezultat – nitko nije htio odustati od svoje statistike. A kod nas je Divac mogao odigrati fenomenalnu utakmicu s nula ili dva poena i bio je nasmijan poslije svake utakmice. To je ogromna kvaliteta i ja sam se ponašao u skladu sa time, najveće zadovoljstvo bio mi je ekipni trofej, a nije bitno koliko je tko poena postigao”, istaknuo je Savić.



“Draženova želja za košarkom i želja da bude najbolji bila je neponovljiva. Igra protiv juniora Olimpije i ubaci 100 poena, uvijek je htio odigrati maksimalno. On je radio na jednoj stvari dok je ne dovede do savršenstva, bio je u stanju trenirati deset sati dnevno i mentalitet je ono što ga je izdvajalo više nego bilo što drugo.”

‘Košarka je bila Kukočev život’

Visoko mišljenje Savić ima i o nekadašnjem suigraču iz Jugoplastike Toniju Kukoču.

“Kuki je jedan od najboljih i najnormalnijih momaka koje sam upoznao. Svaki taj veliki igrač ima dozu egocentrizma, zbog toga uglavnom i jesu drugačiji, ali na njemu se to nije moglo primijetiti. One najteže stvari radio je sa spektakularnom lakoćom i uvijek je igrao za ekipu, uvijek spreman podijeliti ekstra pâs, pomoći… Građa mu je bila takva da mu nije bilo lako izdržati sve treninge, ali svaki je izdržao. Košarka je bila njegov život i on je već s 20 godina imao iskustvo jednog današnjeg 35-godišnjaka. Razumio je igru i to je ono što ga je najviše izdvajalo, dvije sekunde ranije vidio je što će se dogoditi. Jedan je od najboljih košarkaša s kojima sam igrao u životu, a uz to ponavljam da je bio sjajan momak, voljeli su ga i svi suigrači i ljudi oko ekipe”, zaključio je Savić.