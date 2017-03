‘NE ŽELIM KAMENJE NA LEĐIMA’: Dario Šarić odgovorio na pitanje koje si postavljaju svi koji prate NBA ligu

Još otkako je najvaljen njegov dolazak u Philadelphiju, tamošnji mediji počeli su stvarati euforiju naslućujući što bi 76ersi mogli dobiti od Darija Šarića. Već u svojoj prvoj sezoni hrvatski košarkaš opravdava najavljeno.

Prosjeci od 12,2 poena i 6,3 uhvaćene lopte po utakmici niti približno ne otkrivaju njegov trud i korisnost tijekom utakmica. Možda će bolje to prikazati brojke ostvarene u petnaest posljednjih susreta u kojima je nastupio za momčad, a te brojke kažu da Šarić iz večeri u večer prosječno bilježi 20 poena i 8,6 skokova, a koliko to moćno djeluje potvrdit će i nagrada za najboljeg novaka veljače u konkurenciji igrača Istočne konferencije.

U razgovoru za CroatianSports.com Šarić se osvrnuo na mogućnost dobivanja nagrade za najboljeg rookieja sezone, usporedio europsku i NBA košarku i prokomentirao nadolazeće reprezentativne ispite.





‘Ne osjećam pritisak, želim to maknuti sa strane. Ne želim da me to muči, da mi bude kamen na leđima. Naravno da bi osvajanje takve nagrade predstavljalo nešto veliko za mene i moju karijeru, no niti je to ono na što prvo pomislim kad se probudim, niti je to ono na što posljednje pomislim prije no što idem spavati. Ali, jasno, bilo bi lijepo osvojiti tu nagradu”, odgovorio je na upit o pritisku i ‘tvrđim’ igrama do kraja sezone kojima bi nagrada možda i došla u njegove ruke.

“Kad sam stigao u NBA ligu sve je bilo brže u odnosu na ono što sam dosad igrao. Brži su igrači, brža su dodavanja, kontranapadi u odnosu na igru u Europi koja je pet-na-pet. Ovdje se sve svodi na brzinu i na to da se napravi na što je brži i bolji mogući način. Mnogi gledaju, traži se zabava”, veli Šarić za kojeg trener Brett Brown kaže kako iz utakmice u utakmicu igrama pokazuje zašto se njegove ime spominje u kontekstu nagrade za najboljeg rookieja.

Često se spominje i u kontekstu Dražena Petrovića s kojim ima nekoliko poveznica. Šariću ne pada na pamet stavljati se u istu rečenicu s prerano otišlim velikanom europske košarke:

“Svi su svjesni Draženove veličine i njegova značaja ne samo za Šibenik. Hrvatsku i taj dio Europe, već i za sve europske igrače koji su stigli u NBA. Ze mene je on idol, netko tko predstavlja nešto posebno u sportu. Osjećam ponos što smo iz istog grada, ali se s njim ne želim uspoređivati. Imam svoj put, pokušavam na njemu napraviti najbolje što mogu. On je bio velika zvijezda, veličina za cijelu Hrvatsku. Za stići na njegovu razinu potrebno je jako puno rada, potrebno je biti uistinu sjajan igrač.”

O reprezentaciji koju krajem ljeta očekuje Europsko prvenstvo je kazao:

“Hrvatska košarkaška reprezentacija nekoliko se posljednjih godina malo pati. Teško je, uvijek smo tu negdje, no nikako da uhvatimo medalju. Razočaravajuće je to. Sad imamo nekolicinu igrača u NBA ligi, dečke koji mogu donijeti nešto novo, no sve što mogu obećati jest igra u kojoj ćemo dati sve od sebe. Ponekad pobijediš, ponekad izgubiš. To je sport.”