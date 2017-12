SLAVNI HRVATSKI TRENER RASTURIO RAĐU: ‘Dino je bio jedan od mojih najdražih igrača, ali promašene su mu priče’

‘Ne slažem s Dinom kad je rekao da nama nije važno plasirati se na Svjetsko prvenstvo. Za mene su to promašene priče’, kazao je za Net.hr Mirko Novosel.

Najtrofejniji hrvatski košarkaški trener Mirko Novosel (79) pažljivo prati zbivanja u hrvatskoj košarci. Ne samo u klupskoj, nego i u reprezentativnoj. I ne sviđa mu se kakva filozofija vlada u HKS-u kod nekih… Novosela ljute neke stvari.

Točnije, naljutilo ga je to što se, prilikom biranja izbornika, zaobišlo Anzulovića i Mršića koji su bili slobodni.

Mirko Novosel gleda, ljuti se, ali ne može ništa učiniti. Nitko ga ne pita za savjet jer nije u Stručnom savjetu HKS-a, jer je aktualni predsjednik tog tijela Dino Rađa jasno dao do znanja da su se sve oni, koji imaju više od 70 godina – umorili!



Imamo potencijal, imamo talente, ali mnogo toga nam još nedostaje

“Za mene ne postoje stari i mladi. Za mene postoje najbolji, malo bolji i tako dalje… I priča o tome da mi moramo težiti nekakvim pomlađivanjima, to su najobičnije gluposti. Ja sam svojevremeno uveo najveći broj mladih igrača u reprezentaciju, ali smo uvijek imali pravilo da na velikim natjecanjima moraju igrati oni najbolji”, kazat će Mirko Novosel i ući dublje u srž problema…

“Imamo potencijal, imamo talente, ali mnogo toga nam još nedostaje. Prije svega, mislim da smo žrtva međunarodnog sukoba na relaciji Fiba – Euroliga koja je vrlo negativna za košarku. S druge strane, tu je odnos s NBA ligom u kojoj Hrvatska ima šest igrača koji ne funkcionira. I to su sve loše stvari. Ja sam se reflektirao na našu domaću scenu. Pa mi valjda 50 godina imamo stalni priljev tih talenata, ali talenti sami od sebe neće postati veliki igrači. Ako nema prave organizacije, pravog rada i drila. Ono što smo nekad radili. I to je ključni problem u svemu. Imamo potencijal takav da uvijek možemo ići u borbu za medalju, ali pod uvjetom da igramo s najboljim igračima, da su oni spremni za turnir, zdravi i mi se onda ne trebamo bojati ničeg”, rekao nam je Mirko Novosel i osvrnuo se na pomalo čudnu viziju predsjednika Stručnog savjeta HKS-a Dine Rađe kojem je glavni cilj EuroBasket 2021. i za kojeg neće biti tragedija ako se Hrvatska ne plasira na SP, a time i na Olimpijske igre…

‘Moraju igrati samo oni najbolji’

“Dino Rađa je bio jedan od mojih najdražih igrača. To vam moram priznati. Ali jedna je ta igračka veličina i kako on igra na parketu, a nešto sasvim drugo je njegov posao koji obavlja u HKS-u. Ne slažem s Dinom kad je rekao da nama nije važno plasirati se na Svjetsko prvenstvo. Itekako nam je važno jer otvara vrata za Olimpijske igre. I kad gledamo na to da imamo šest NBA košarkaša, da imamo uz njih kvalitetnih igrača, da možemo stvoriti jednu momčad koja sasvim sigurno može ići u borbu za medalju i na SP-u i na OI, onda se za mene promašeno priča kad se priča da nije bitno plasirati se na SP. Jer samo uspjeh hrvatske reprezentacije daje status sportu, otvara prostor za sponzore i za sve ono što nama u ovom trenutku nedostaje”, naglasio je Novosel i istaknuo:

“Za mene bi bila prava katastrofa da Hrvatska ne izbori SP. Iako je Hrvatska hendikepirana neigranjem važnih igrača u ovom prvom dijelu kvalifikacija. Ali tu neke stvari moramo raščistiti. Ja, od kad sam još vodio jugoslavensku reprezentaciju, pa hrvatsku, uvijek sam pričao da na EP, SP i OI moraju ići samo oni najbolji”, zaključio je Mirko Novosel.