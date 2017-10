NA DANAŠNJI DAN DRAŽEN JE ODIGRAO NEPONOVLJIVU UTAKMICU: Prije 32 godine nikad prežaljeni košarkaš ubacio je 112 poena

Prisjetimo se povijesnog trenutka kada je na današnji dan, prije 32 godine, #KKCibona igrala protiv @petrol_olimpija , a #DraženPetrović zabio čak 112 poena! 💪💪 Stari rivali se sastaju i večeras od 18 sati u Draženovom domu. Ne propustite dvoboj Vukova i Zmajeva 🏀🏀 📷 Večernji list #HejaHejaDrazen #HejaHejaCibosi #ABALiga

