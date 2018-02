LUDI DERBI KOLA U SPLITU: Cibona slavila zahvaljujući nevjerojatnoj seriji 18-0, Rozić isključen

S omjerom pobjeda i poraza 10-4 Cibona je sada treća na ljestvici, dok je Split sa 8-5 na petoj poziciji. Na vrhu je Zadar sa 13-1, a druga je Cedevita sa 12-1

U derbiju 15. kola prvenstva Hrvatske za košarkaše Cibona je kao gost u Splitu svladala domaćina sa 97-80 (21-20, 20-22, 32-14, 24-24).

Tijekom prvoga poluvremena momčadi su se često izmjenjivale u vodstvu te niti jedna nije uspjela stvoriti prednost veću od pet poena. Kada je u posljednjoj minuti prije odlaska na odmor iz utakmice izbačen kapetan Cibone Marin Rozić koji je u kratkom vremenu napravio nesportsku pogrešku i tehničku pogrešku činilo se kako je domaćima olakšan put do uspjeha u nastavku.

Domaćini napravili seriju 15-0

No, u razdoblju od 22. do 27. minute Cibona je ostvarila sjajnu seriju od 18-0 kojom je zaostatak 45-46 pretvorila u prednost od 63-46. Tu razliku gosti su zadržali sve do početka posljednjeg dijela utakmice, no domaći se nisu predavali te su uzvratili svojoj velikom serijom od 15-0 kojom su se u 35. minuti primaknuli na samo dva poena razlike (76-74) i zaprijetili preokretom. No, tada su reagirali najiskusniji igrači Cibone, Luka Žorić je pogodio dva slobodna bacanja, a Marko Tomas je vezao dvije trice i Cibona je otišla na prednost 84-74. Do kraja utakmice su Ratkovica i Novačić pogodili još par trica i na kraju je Cibona ostvarila uvjerljivu pobjedu.



Marko Tomas je predvodio Cibonu sa 21 košem i 9 skokova, Ivan Novačić je dodao 18, dok su Henrik Širko sa 18 i Mateo Kedžo sa 16 poena bili najučinkovitiji kod Splita.

