LUDI CEDEVITIN TRENER NAPRAVIO ŠOU U BEOGRADU: ‘Nije mi lako pričati. Mozak mi je mali, budala sam i klaun’

Pomoćni trener Cedevite, Talijan Gianmarco Pozzecco, nakon jučerašnjeg poraza svoje momčadi od beogradske Crvene zvezde 81-66 u prvoj utakmici finala ABA lige, napravio je šou na presici.

Prvu momčad Cedevite nije mogao voditi Veljko Mršić zbog suspenzije. Stoga, Gianmarco Pozzecco dobio je šansu voditi prvu momčad. Pozzecco je talentirani trener koji je poznat po svojim ludim izjavama i ispadima kojima zabavlja javnost. To je pokazao i nakon utakmice u Beogradu na konferenciji za medije. Pa je tako nekoliko puta na hrvatskom jeziku opsovao sebe u šali, a briljirao je izjavom:

‘Napravio sam nekoliko grešaka i ispričavam se igračima’

“Nije mi lako pričati. Mozak mi je mali, budala sam”, bubnuo je Talijan i nasmijao okupljene predstavnike medija, prenosi srpski tabloid Kurir.

“Napravio sam nekoliko grešaka i ispričavam se igračima. I u utorak će biti teško. Zvezda je zaslužila pobjedu, igrala je dobro”, izjavio je Pozzecco

Na pitanje o tome je li pogriješio kada je zvao dva time-outa u prvoj četvrtini, Talijan je rekao:

“Sutra ćeš ti voditi momčad uz mene”.

‘I danas smo se borili do kraja, a sutra je novi dan’

Na kometar da je karizmatičan trener, Pozzeco je rekao u svom stilu:

“Ja sam klaun”.

Ali isto tako između šala analizirao je susret i najavio drugu utakmicu.

“Srećom, sutra imamo drugu utakmicu. Dobro smo otvorili utakmicu, bili smo koncentrirani i fokusirani na ono što smo pripremili. Igrali smo odlično i bili smo svježi, a onda je Zvezda počela igrati puno agresivnije u obrani. Toni Katić je igrao odličnu utakmicu, no nemamo pravog rezervnog razigravača. Luka Babić nam je puno pomogao, on može igrati razigravača, no onda moramo pomicati sve igrače na terenu, a to nije lako protiv jedne od najboljih obrana u Europi. Sutra će opet biti teško, ali opet ćemo pokušati. I danas smo se borili do kraja, a sutra je novi dan”, izjavio je Talijan i nahvalio Zvezdu.

“Znate li talijanski jezik? Ne? Onda ću vam sutra pričati na svom jeziku. Crvena zvezda igrala je najbolju košarku u Euroligi. Jako sam se živcirao kad sam ju gledao u susretu protiv Darüşşafake. Zvezda je zaslužila play – off”, zaključio je Gianmarco Pozzecco.