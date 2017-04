LUDA NOĆ U NBA LIGI: Spektakularni Curry odveo Warriorse u povijest, Westbrook ostao jedan skok do rekorda

Košarkaši Golden Statea slavili su na gostovanju kod Phoenixa sa 120-111 i osigurali poziciju najbolje momčadi NBA lige uoči doigravanja.

Treća je to godina zaredom da su Warriorsi najbolji nakon regularnog dijela sezone, a posljednji kojima je to uspjelo su bili Boston Celticsi od 1984. do 1986. Ujedno je Golden State postao prva momčad u povijesti NBA lige koja je tri sezone zaredom regularni dio završavala s najmanje 65 pobjeda.

ODIGRANA UTAKMICA U KOJOJ JE ISPISANA POVIJEST: NBA liga je ovo čekala 55 dugih godina

Bender bez koša

Warriorse je do pobjede protiv Phoenixa predvodio ‘vrući’ Stephen Curry koji je utakmicu završio s 42 koša, pet skokova i 11 asistencija. Iz igre je šutirao 15-26, za tri poena 8-13. Drugi je put u karijeri u istoj utakmici upisao najmanje 40 koševa i deset asistencija.



Sunsima je ovo bio 13. uzastopni poraz, čime su izjednačili negativni klupski rekord. Jednaki su niz imali i u sezonama 1996/97 i 2015/16. U srijedu ih je s 21 košem predvodio Devin Booker, a naš Dragan Bender, koji se polako vraća nakon ozljede, proveo je na parketu 13 minuta, i ubilježio jedan skok.

Cleveland uništio Celticse

Oklahoma City je kao gost sa 103-100 bio bolji od Memphisa, a Russellu Westbrooku je jedan skok nedostajao do novog triple-doublea. Ostvario je učinak od 44 koša, devet skokova i deset asistencija te ostao izjednačen s Oscarom Robertsonom koji je prije 55 godina imao 41 triple-double u sezoni. Novu priliku da postane samostalni rekorder Westbrook će imati u petak protiv Phoenixa. Ovo mu je, inače, bila 17. ovosezonska utakmica u kojoj je ubacio najmanje 40 koševa čime je samo produljio klupski rekord.

Cleveland je slavio protiv Celticsa sa 114-91 što mu je najuvjerljivija pobjeda u Bostonu u povijesti. Briljirao je još jednom LeBron James s 36 koševa, deset skokova i šest asistencija.

NBA LIGA, REZULTATI:

Charlotte Hornets – Miami Heat 99-112

Detroit Pistons – Toronto Raptors 102-105

Memphis Grizzlies – Oklahoma City Thunder 100-103

Houston Rockets _ Denver Nuggets 110-104

Boston Celtics – Cleveland Cavaliers 91-114

San Antonio Spurs – Los Angeles Lakers 95-102

Phoenix Suns – Golden State Warriors 111-120

(Dragan Bender je odigrao 11 minuta za Phoenix i upisao jedan skok)

Los Angeles Clippers – Dallas Mavericks 112-101