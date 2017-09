LEGENDARNI KOŠARKAŠ RASTURIO PETROVIĆA I ŠARIĆA: ‘Aco je glavni krivac za debakl, a Šarić nije niti k od Kukoča’

Umirovljeni hrvatski košarkaš, proslavljeni as Željko Jerkov, za Net.hr prokomentirao je debakl hrvatske košarkaške reprezentacije na EuroBasketu.

Hrvatska sportska javnost, posebno ona košarkaška, još uvijek je pod dojmom jučerašnjeg teškog poraza u osmini finala Europskog košarkaškog prvenstva od, po imenima, solidne Rusije 78-101 (25-23, 21-19, 26-15, 21-29).

Mnogo se očekivalo od Bogdanovića, Šarića i društva na ovom EuroBasketu. Spominjala se medalja, ta toliko željena medalja nakon duge 22 godine posta i Atene 1995. kad smo na EuroBasketu osvojili broncu, kad smo sišli s postolja, na koje se do dan danas nismo vratili.

Umjesto medalje, doživjeli smo još jedan veliki udarac. Bolno prizemljenje, otrežnjenje…



‘Dogodilo se ono što se trebalo dogoditi’

“Dogodilo se ono što se dogodilo, ono što se trebalo dogoditi”, kazao je u uvodu razgovora za Net.hr bivši proslavljeni jugoslavenski reprezentativac Željko Jerkov, koji je većinu svoje karijere proveo u Jugoplastici, u kojoj je i počeo karijeru.

Jerkov je nastavio u oštrom, kritičkom tonu i sjajno detektirao jedan problem, koji se na turniru pokazao kao ozbiljan…

“Vjerujte mi, nemam nikakvu osobnu satisfakciju kad kažem da sam to predvidio. Na prvenstvo smo išli s dva već potrošena playmakera (Ukić, Popović), išli smo bez centara, iako je Žorić protiv Rusije igrao dobro. Nedostajali su Zubac i Žižić koje se moralo nagovoriti da budu u reprezentaciji. Nažalost, imamo samo jednog ozbiljnog, rekao bih i velikog igrača kao što je Bogdanović. I osim njega, mi više velikih igrača – nemamo”.

‘Oko Darija se podiglo puno prašine’

Iako je Šarić na turniru bio dobar, osim u srazu protiv Rusije u kojem je zakazao kad se od njega najviše očekivalo, Jerkov misli kako se oko Darija podiglo puno prašine – nizašto! “Tresla se brda, rodio se miš”, smatra Jerkov.

“Cijelu godinu pumpalo se oko Šarića na račun njegove dobre debitantske sezone u NBA ligi, podigla se cijela halabuka oko toga, što je njemu napravilo samo štetu. Pa njegova je momčad bila zadnja. Kakvo pumpanje njegovih dobrih igara u tom slučaju?! Govorilo se i pisalo kako su Darijevi rezultati u NBA ligi čudesni. On je dobar igrač, to stoji. No, on nije veliki igrač. Aco Petrović mu je dao ulogu onu koju je igrao Toni Kukoč. On nije ni k od Kukoča. Niti ima šut od Kukoča, niti ima viziju igre, niti tehniku. Njega se stavilo da igra neprirodnu poziciju, da igra jedinicu i to još jedan na pet. I to su nam bili specijali na turniru. To znači da je Aco Petrović isto povjerovao u te priče. I onda je nastupio debakl”, dao je do znanja Jerkov i nastavio:

“Evo, vidite Ruse. Oni imaju sjajnog igrača koji ne igra u NBA ligi, ali zna igrati ovu igru, koji zna igrati košarku (Šved). Ma, meni nije jasno jedno. Ako si sve vidio, ako si sve znao, a uoči susreta naši su istaknuli kako su dobro skautirali Ruse, onda oni nisu mogli pucati onakve dvije uvodne trice, nego su trebali pucati iz teške situacije, trebali smo im biti na ruci, na lopti, raditi pritisak, igrati jaču obranu”.

‘Aco je povjerovao nerealnim medijskim pisanjima’

Tko je onda, po vama, glavni krivac za debakl na EuroBasketu? Izbornik Petrović, igrači, mediji koji su s prilično velikim očekivanjima pisali o košarkaškoj reprezentaciji Hrvatske i od momčadi koja to nije, napravili ozbiljnog kandidata za medalju? Digli su Bogdanovića, Šarića i društvo u nebesa…

“Ma kakvi mediji. Mediji pišu što pišu. A stručnjaci su ti koji znaju pravo stanje stvari, koji imaju uvid u kapacitete momčadi. Najveći krivac za ovaj neuspjeh je Aco Petrović. On je povjerovao medijima. Mediji pišu bajke o hrvatskoj košarkaškoj reprezentaciji. Nerealne stvari. I zato je najveća šteta učinjena Šariću. Da je on igrao na svojoj prirodnoj poziciji četiri ili čak i tri, da se nije toliko od njega očekivalo, on bi, siguran sam, bolje odigrao”.

Aco Petrović je negativno iznenadio svojom izjavom uoči osmine finala, kad se još nije znao suparnik Hrvatske u toj fazi natjecanja, kazavši kako nikako ne bi htio ići na Latviju koju predvodi sjajni NBA centar New York Knicksa Kristaps Porziņģis. To je objasnio riječima:

Neprihvatljiva Petrovićeva izjava uoči osmine finala

“Reći ću vam samo da od prvog dana priprema nikako nisam želio da se susretnemo protiv Latvije. Za sve imam ideju kako igrati. Za Srbiju, Rusiju, Tursku, ali za Porzingisa i ova četiri nemam ideju što raditi na toj utakmici.”

Izbornik jedne košarkaške reprezentacije nikako si ne bi smio dopustiti da u izjavi za medije, uoči važne utakmice, kaže kako nema ideju što raditi protiv Latvije, Porzingisa i “ova četiri”?!

“Nemam ideju” u takvim situacijama, prije “utakmice generacije”, ne smije se čuti niti izgovoriti. Neozbiljno je, zabrinjavajuće i neprihvatljivo. I ova Acina izjava dosta toga govori o pripremljenoj taktici Hrvatske na EuroBasketu…

“U najavi utakmice s Rusijom jasno je rečeno kako smo ih pročitali, kako znamo što igraju. Da ćemo taj ‘pick and roll’ braniti, a ispali smo smiješni. Nije bilo niti pick and rolla, niti obrane u koju smo se tako kleli, kojom smo se hvalili. Niti tu famoznu obranu nismo imali. Sve u svemu, razočaravajuće”, zaključio je Željko Jerkov.