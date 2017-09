LEGENDARNI GASOL POKLONIO SE DARIJU ŠARIĆU: Španjolac progovorio i o noćnoj mori koju mu je priuštila Hrvatska

Četvorka španjolske košarkaške reprezentacije, legendarni NBA igrač Pau Gasol, izjavio je u intervjuu za službenu internetsku stranicu Fibe kako je Darijo Šarić trebao dobiti nagradu za najboljeg novaka NBA lige za prošlu sezonu.

Pau Gasol, iako ima 37 godina i dalje je na raspolaganju svojoj nacionalnoj momčadi. I kao takav došao je u priliku ući u povijest. Ukoliko Gasol uzme MVP nagradu na Eurobasketu, postat će prvi košarkaš ikad koji je tri puta bio najkorisniji igrač Eurobasketa. Dvaput je do sada bio MVP, što je za rukom pošlo još samo jednoj legendi – Kreši Ćosiću.

Oslabljeni Španjolci

No, njega osobne nagrade ne zanimaju. On je tu kako bi pomogao svojoj reprezentaciji na dođe do trona, koja je na Eurobasket doputovala prorijeđena ozljedama i umorima važnih igrača (Segio Llull, Felipe Reyes, Nikola Mirotić, Rudy Fernández i Víctor Claver).

“Zato sam i ovdje. Naša momčad vrlo je ambiciozna i talentirana. Imamo dobru grupu momaka, dobru grupu prijatelja. Došli smo na turnir kako bi se natjecali i što više pobjeđivali”, izjavio je Pau Gasol.

Španjolci svoju obranu naslova Eurobasketa započinju danas protiv Crne Gore s početkom u 16.45, pa iako kaže da razmišljaju samo o toj utakmici, nije mogao pobjeći od pitanja o revanšu protiv Hrvatske koja je slavila na Igrama u Riju sa 72-70.

‘Protiv Hrvata nema govora o osveti’

“Ma nema govora o osveti. Bila je to utakmica koju smo izgubili, teška, tijesna, no utakmica na nekom drugom prvenstvu. Naravno da ćemo pokušati pobijediti Hrvate, no tako je protiv svih”, objašnjava legendarni Španjolac.

Gasol se osvrnuo i na Darija Šarića, koji ga je blokirao u posljednjoj sekundi prve utakmice na OI u Riju.

“Dario je fantastičan igrač. Jako talentiran, a s obzirom da je mlad, ima još puno prostora za napredak. On je prilično svestran košarkaš, a na Eurobasket je došao nakon sjajne sezone u NBA ligi. Doista se pokazao u pravom svjetlu, mogao je i trebao biti rookie godine. No, ajmo vidjeti u kakvoj će formi biti na Eurobasketu”, dao je do znanja Gasol.

A upravo će Hrvatska i Španjolska biti glavni favoriti u skupini u rumunjskom Cluju.

“Da, čini se tako. Po talentu i iskustvu čini se da smo mi i Hrvatska najjači ovdje. No, pričekajmo, pred nama su utakmice, a da biste bili najbolji, morate sve pobijediti”, izjavio je Gasol.