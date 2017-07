LEGENDA OBJASNILA ‘ODMETNICIMA’: ‘Ljetna NBA liga nije i ne može biti bolja za pokazivanje od Eurobasketa’

Bivši hrvatski košarkaš, legendarni Stojko Vranković, prokomentirao je otkaze pojedinih NBA igrača reprezentaciji Hrvatske.

Objava trojice talentiranih mladića kako ovo ljeto neće igrati za reprezentaciju Hrvatske na Europskom prvenstvu ponovno je uzburkala duhove u hrvatskoj košarci. Član Orlando Magica Mario Hezonja (22) najavio je prije više od dva mjeseca kako nema namjere igrati na ovogodišnjem Eurobasketu.

Žižić, Hezonja i Zubac otkazali ‘repki’

Nešto kasnije mu se s istom odlukom priključio i talentirani 20-godišnji centar Ante Žižić koji se priprema za odlazak u NBA ligu u kojoj će igrati za Boston Celticse. Posljednji u nizu se javio 20-godišnji Ivica Zubac (LA Lakers) koji je izborniku Aleksandru Petroviću priopćio kako će ovo ljeto cijelo vrijeme trenirati sa svojom momčadi i kako u tom razdoblju priprema za novu NBA sezonu neće imati vremena za hrvatsku reprezentaciju.

Dariju Šariću nije jasno kako netko tko je zdrav otkazuje nastup za nacionalnu momčad. Kapetan reprezentacije Roko Leni Ukić također je “opleo” po “odmetnicima”, a posljednji u nizu koji je komentirao otkaze je Stojko Vranković koji sad vrši ulogu predsjednika HKS-a.

‘Reprezentacija je nešto sasvim različito od Ljetne lige’

“Ako je netko otkazao reprezentaciju, a tu postoji realni razlog, ozljeda recimo, onda tu ne možemo ništa. A ove druge stvari… Ja sam sve prošao u karijeri, znam i što je Ljetna liga i što ona znači za visokog igrača. Shvaćam da se tu gleda i igračka egzistencija i to mi je normalno. Međutim, kad postoji otvorena priča s reprezentacijom, onda je to nešto drugo. Reprezentacija je nešto sasvim različito od Ljetne lige. Čeka nas Eurobasket, tu će biti 24 najbolje reprezentacije Europe i tu po meni ima puno više prostora za pokazati se i dokazati, nego što se to ima na Ljetnoj ligi. To je moje mišljenje. Kao igrač, kapetan, predsjednik, ma, sve sam prošao. Ako govorimo o kvaliteti ili prosperitetu, ne može mi netko govoriti o tome da je Ljetna liga bolja od reprezentacije jer to sigurno nije tako”, kazao je Stojko čije riječi prenose Sportske novosti.

Inače, Stojko Vranković stigao je u Sveti Martin kako bi pozdravio igrače B reprezentacije kojima je kazao da ih i ne tretira tako, jer će neki od njih završiti u A selekciji, a dosta njih bit će i dio reprezentacije kad krenu kvalifikacije za SP u studenom.