KUKOČ BEZ DLAKE NA JEZIKU: ‘Ako netko želi igrati za reprezentaciju, ne postoji čovjek koji mu to može zabraniti’

Jedan od najvećih hrvatskih košarkaša svih vremena Toni Kukoč dao je intervju za Al Jazeeru u kojem se osvrnuo na sve veći broj igrača koji odbija igrati za reprezentaciju.

Nedavni je Eurobasket bio osiromašen za velik broj zvijezda, ponajviše iz NBA lige, koji nisu htjeli igrati za svoje nacionalne momčadi. Isprike su bile različite, ali uglavnom su se svodile na želju za što boljom pripremom za novu NBA sezonu. I Hrvatska je tako na kontinentalnoj smotri morala igrati bez Marija Hezonje, Ante Žižića i Ivice Zupca.

TONI KUKOČ PROGOVORIO O DARIJU ŠARIĆU: Proslavljenog Splićanina posebno je naljutila jedna stvar! ‘Odjednom je postao škovaca’

‘Čast je igrati za svoju zemlju’

“Dosta se stvari promijenilo i ja ne osuđujem nikoga. Mislim da je na kraju krajeva čast da imate tu mogućnost nastupati za svoju zemlju. Ljudi bi trebali biti ponosni kada dobiju priliku igrati za reprezentaciju. Možda je točno i kako neke igrače ne puštaju ni ekipe, ali opet, ako dva Gasola igraju, ako Nowitzki nikada nije imao problema igrati za reprezentaciju, Parker nikada nije imao problema… Ne vidim zašto naši igrači ne bi mogli nastupati”, rekao je Kukoč za Al Jazeeru.



Kukoč se gotovo uvijek odazivao pozivima u hrvatsku reprezentaciju.

“Postojao je niz sezona u kojima bih imao samo sedam dana odmora. Bili bismo duboko u play-offu ili finalu i nakon samo sedam dana bih se priključio reprezentaciji. Iskreno, meni je bila želja igrati za reprezentaciju. Nekoliko puta su me Chicago Bullsi pitali hoću li igrati. Odmah sam im rekao da to želim i volim i nikada mi nitko to nije branio. U današnje vrijeme ne znam zašto bi netko tim momcima branio igranje, to je za mene nešto novo. Na kraju krajeva, ako netko želi igrati za reprezentaciju, ne postoji čovjek koji mu to može zabraniti “, dodao je Kukoč.