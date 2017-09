‘KREIRAMO NERVOZU NI IZ ČEGA, NO…’: Najbolji hrvatski košarkaš kritičan, ali i s jasnom porukom za europske prvake

Od Bojana Bogdanovića najviše se i očekivalo na Europskom košarkaškom prvenstvu koje je u tijeku i na kojem nakon uvodne tri utakmice Hrvatska ima tri pobjede (Mađarska, Rumunjska, Crna Gora). Sljedeći ispit teško da može biti teži, na redu je ogled protiv Španjolske.

Branitelj naslova i prema Fibinom renkingu druga reprezentacija svijeta (iza Sjedinjenih Američkih Država) je i daleko najučinkovitija reprezentacija turnira. I dok je Hrvatska u tri slavlja na koš-razlici +29, Španjolci su svoj posao odradili daleko dojmljivije čemu u prilog govori njihova razlika u poenima koja iznosi +117.

“Već ih znamo, mislim da su jedan od glavnih favorita za uzeti zlato. Pobijedili smo ih na Olimpijskim igrama, tako da smo samim time rekli da imamo neke šanse. Bit će puno teže, odnosno pravi ispit pred ovu osminu finala koju smo osigurali”, siguran je Bogdanović koji je odlično i izgledao u ponedjeljak, u pobjedi protiv Crne Gore.

“Znali smo da ćemo onakav nivo igre koji smo odigrali u prve dvije utakmice teško igrati u nastavku natjecanja. Crnogorci su se vratili, ali mislim da smo manje-više kontrolirali tijek susreta tokom cijele utakmice i da naša pobjeda nije dolazila u pitanje nijednog trenutka.”

Pobjedom je osigurano drugo mjesto skupine C.

“Bitno je to. Ona grupa s kojom se križamo bit će neizvjesna do samog kraja. Šanse će biti 50-50, ali bitno je da pobjeđujemo, da se dižemo iz utakmice u utakmicu i da se punimo samopouzdanjem. Mi kreiramo nervozu ni iz čega. Pobijedili smo dvije utakmice, a sami sebi prigovaramo i mislimo da smo trebali puno bolje igrati. To je otvaranje natjecanja, pokazali smo da se dižemo iz utakmice u utakmicu i nadam se da ćemo to samo nastaviti. Najbolja stvar je ta konstanta. Tri utakmice smo pobijedili. Kontrolirali smo utakmice…”, zaključio je Bogdanović koji je na prosjeku od 22,3 poena po utakmici za internetsku stranicu HKS-a.