KOLIKO JE ŠARIĆ BLIZU NAGRADE ZA NOVAKA GODINE? Struka je gotovo sigurna da će Philadelphijin novak biti najbolji

Na službenoj internetskoj stranici najjače svjetske košarkaške lige nedavno je objavljen tekst pod naslovom ‘Je li Joel Embiid još uvijek favorit za najboljeg novaka godine?’. Odgovore su ponudili novinari koji pišu za internetsku stranicu NBA lige.

Embiid, 22-godišnji kamerunski centar Philadelphia 76ersa, izabran je kao treći izbor drafta održanog 2014. godine, međutim, ozljede su ga priječile u nastupu sve do početka ove sezone. Čini ga to legitimnim kandidatom za nagradu, posebice ako se pogledaju njegove brojke kakve niti približno ne ostvaruje niti jedan od ostalih novaka u ligi. Za samo 25 minuta prosječno po utakmici, ovaj nekadašnji centar sveučilišne momčadi Kansasa prosječno je bilježio 20,2 poena, 8,9 skokova i 2,1 blokadu u 31 odigranoj utakmici. Definitivno bolje od ostalih priviknuo se na okruženje među elitom i definitivno iskače statistikom među ovosezonskim ‘rookiejima’. Problem je u tome što ga nova ozljede miče s parketa do kraja sezone.

Mišljenje NBA analitičara stoga ide u drugom smjeru, a profitirati bi mogao Dario Šarić.



Steve Aschburner tako, unatoč tome što ga smatra najutjecajnijim igračem u konkurenciji, smatra da samo 31 odigrana utakmica i mala minutaža ne mogu Embiidu jamčiti nagradu. Pritom podsjeća na slične bliske primjere koji su silom prilika odigrali skraćenu rookie sezone i dobili nagradu (Ewing, Carter, Irving) navodeći da je njihova minutaža bila osjetno veća ili je broj odigranih utakmica bio takav. Kaže da će vjerojatno svoj glas za novaka godine dati Milwaukeejevom Malcolmu Brogdonu.

Fran Blinebury favorizira Šarića tvrdeći da Embiid za tako mali broj nastupa ne zaslužuje nagradu. Dodaje da Philadelphiju unatoč tome ona ne bi trebala zaobići i da je u ovom trenutku njegov izbor hrvatski reprezentativac, jedini preostali rookie sa dvoznamenkastim brojem poena i drugi skakač lige u toj kategoriji.

Scott Howard-Cooper kaže da je prerano za donošenje suda i da pritom nije jedina stavka igra li Embiid ili ne, već da mnogo toga ovisi i o tome kako će Šarić i Brogdon nastaviti igrati. Za njega je Embiid i dalje favorit, ali dodaje i da će, nastavi li Šarić igrati kao što je u veljači, kada je proglašen novakom mjeseca Istočne konferencije, svakako morati biti uzet u obzir.

Shaun Powell će svoj glas dati Embiidu jer niti jedan drugi novak, tvrdi, nije toliko iskočio kao on.

John Schuhmann kaže da 31 utakmice nije dovoljna za tu nagradu i da će ona morati pripasti ili Brogdonu ili Šariću.

Sekou Smith smatra da je Embiid logičan izbor u krugu igrača od kojih se možda očekivalo i više, ali se pate. Impresioniran je igrama Jamala Murrayja (Denver Nuggets) i Brogdona, a za Šarića kaže da je okrenuo pozornost na sebe načinom na koji igra.

Ian Thomsen se ne slaže s njime. Embiid je, tvrdi, odigrao premalo utakmica da bi mu se uručila tako važna nagrada i da je drugi najbolji ove sezone Šarić. Obojica su izbori drafta 2014. koji igraju prvu sezonu. Ovi odabrani prošle godine, kaže, premalo su pokazali.

Lang Whitaker tvrdi da ne može dati glas Embiidu koji nije nastupio niti u pola utakmica za klub. Budući da niti od Bena Simmonsa (ozlijeđeni prvi izbor 76ersa s ovogodišnjeg drafta) ništa nije viđeno, Whitaker nema problema s time da u Philadephijinom dvorištu pronađe dobitnika nagrade. Po njemu bi ona trebala pripasti Šariću koji nije propustio niti jednu utakmicu i koji odrađuje veću ulogu u odnosu na Milwaukeejevog Brogdona.

U svojoj prvoj sezoni za klub, Šarić prosječno bilježi 11,3 poena, 6,2 skoka i 1,9 asistencija u 25 minuta po susretu. Briljirao je u veljači kad je proglašen najboljim novakom Istoka uz prosjeke od 17 poena i 7,9 skokova. U jedanaest od dvanaest utakmica bio je dvoznamenkast po broju poena, imao je pet utakmica s minimalno 20 poena u njima i četiri uzastopna double-double učinka.