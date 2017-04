KAPETAN LJUTIT NA ‘ODMETNUTU’ ZVIJEZDU: ‘Reprezentacija nije ničija zafrkancija, ne možeš govoriti – danas hoću, sutra neću’

Najava mladog hrvatskog košarkaša Marija Hezonje kako neće igrati za reprezentaciju na ovogodišnjem Eurobasketu nije se nimalo svidjela njegovim suigračima iz nacionalne momčadi.

Hezonja je u razgovoru za jedan turski portal izjavio kako ga poslije očajne sezone u dresu Orlanda ovo ljeto vjerojatno neće biti na europskoj smotri. I dok izbornik Aleksandar Petrović spušta loptu na zemlju i i ističe kako će još razgovarati s 22-godišnjim Dubrovčaninom, kapetan Roko Ukić nije oduševljen stavom mladog suigrača.

JOŠ JEDNO OČAJNO IZDANJE MARIJA HEZONJE: Mladi hrvatski košarkaš potpuno podbacio u porazu Orlanda

‘Nitko nikoga neće puškom tjerati’

“Čuo sam se s Bogdanovićem, Šarićem i Simonom i svi imamo isto mišljenje. Snaga reprezentacije, mislim tu na lanjsko ljeto, bila je u tome da su svi željeli igrati, nitko tu nije postavljao bilo kakve uvjete i nitko nije tražio ništa. Svi su gledali samo što će najbolje od sebe dati reprezentaciji i u tome leži tajna našeg lanjskog rezultata. To je bila naša najveća snaga; ne individualna igračka snaga, nego baš to zajedništvo i spremnost na odricanje. Glavni je cilj svih nas to zadržati, a to se može samo ako u reprezentaciji igraju momci koji to uistinu žele. Svatko ima pravo na svoju odluku, svatko ima pravo doći ili ne doći, u reprezentaciju nitko nikoga neće puškom tjerati”, izjavio je Ukić za Sportske novosti.



“Bolje je da netko ne dođe nego da dođe, odradi reprezentaciju preko volje ili ima neke skrivene namjere. Svaka čast Mariju Hezonji, on je budućnost hrvatske košarke, ali ako ne želi biti sadašnjost, onda to neće biti, bit će netko tko želi. Meni se ne sviđa da netko uopće razmišlja u tom smjeru. OK, možda se za mjesec dana nešto promijeni, možda Hezonja donese drugačiju odluku pa sve možemo promatrati u kontekstu mladenačke frustracije, pa se to može i opravdati i razumjeti, međutim stvari se moraju dovesti na čisto. Reprezentacija nije ničija zafrkancija, to je ozbiljna stvar, o tome se ne govori ‘danas bih igrao, sutra ne bih’, nego se tu jasno kaže. Ako si unutra, unutra si, ako nisi, pošteno je reći da se tu ne vidiš i svatko ide svojim putem”, dodao je kapetan reprezentacije koju od 31. kolovoza do 17. rujna očekuje nastup na Eurobasketu.