KAOS U CIBONI NAKON NEOČEKIVANOG PORAZA: Luka Žorić izjurio iz kluba, Hermes pobijedio nakon -14

Cibona je večeras potpuno neočekivano izgubila u 5. kolu HT Premijer lige od posljednje momčadI na ljestvici Hermes Analitice sa 83-92.

Nije se činilo da će biti tako jer su Cibosi već nakon prve četvrtine imali prednost od čak 14 koševa razlike (34-20). No Hermes Analitica već je do poluvremena stigla tu prednost, a na kraju serijom 13-0 došla i do iznenađujuće pobjede.

Trener Subotić preuzeo je odgovornost za ovaj rezultat na sebe i dao objašnjenje za ovako lošu predstavu svojih igrača:

“Jučer se dogodila jedna nezgodna situacija. Luka Žorić je nakon analize utakmice s FMP-om reagirao burno te je napustio klub. Analizirali smo utakmicu i on je bio jedan od prozvanih. Ja ga nisam otpisao i on nije otjeran. Želio bih da se vrati, ali sada je to na upravi da s njim riješi. Takve stvari se događaju svugdje. Negdje se to rješava unutar četiri zida, ali mi nemamo što skrivati. Taj događaj je ostavio traga na momčad. Neke igrače je to zaboljelo”, prenosi Basketball.hr.

Najbolji strijelci u redovima domaće momčadi bili su Bošnjak sa 29 i Melvinsa 25 poena, dok je goste predvodio Svoboda sa 23 poena.