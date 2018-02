KAKVA NOĆ U NBA LIGI! Benderovoj momčadi dogodila se rekordna rezultatska katastrofa, LeBron podsjetio zašto je Kralj

Phoenix Sunsi poraženi su na domaćem parketu sa 48 poena razlike

U prvoj utakmici aktualne sezone igranoj protiv Portland Trail Blazersa Phoenix Sunsi ostvarili su najgori rezultat u klupskoj povijesti upisavši poraz od 48 poena razlike (76-124). Četiri mjeseca nakon toga, negativni rekord uspjeli su ponoviti u susretu protiv San Antonio Spursa u svojoj Talking Stick Resort Areni u kojoj je publika gledala kako padaju u rezultatski ponor u kojem je na kraju susreta na semaforu pisalo 81-129.

Devin Booker, Tyson Chandler i Tyler Ulis (ozljeda nakon devet minuta igre) nisu bili na raspolaganju domaćinima no opravdanja za ovakav poraz nema. Inače četvrti uzastopni i deveti u posljednjih deset odigranih utakmica. Mogao je on biti i uvjerljiviji budući da je u jednom trenutku semafor pokazivao i +53 za gostujuće Spurse koje je do uspjeha predvodio LaMarcus Aldridge sa 23 poena i 13 skokova u tek 28 odigranih minuta.

Tricu promašivali 3-32

Za Sunse koji su promašili prvih osam pokušaja na utakmici, a u prvoj četvrtini gađali tek 4-24 od čega i 0-7 za tri poena, Dragan Bender odigrao je, ako je to uopće moguće tako reći, napadački dobru utakmicu. Ubacio je 12 poena gađajući 5-8 iz igre, a imao i šest uhvaćenih lopti. Ubacio je dvije (iz četiri pokušaja) trice od ukupno tri cijele svoje momčadi. Sunsi su se na tom polju propisno sramotili gađajući mizernih 9,4 posto, odnosno ubacivši tek tri iz 32 pokušaja.

Sjajni LeBron

Zanimljivo je bilo u Quicken Loans Areni u kojoj su Cleveland Cavaliersi ubačajem LeBrona Jamesa sa zvukom sirene na kraju produžetka utakmice svladali Minnesota Timberwolvese rezultatom 140-138. Cavsi su imali sekundu do kraja utakmice pri 138-138 i loptu sa strane. Stigla je ona do Jamesa koji sa slobodnog bacanja iz okreta i sa Jimmyjem Butlerom na sebi pogađa za pobjedu i to samo koji trenutak nakon što je Butler pokušao riješiti utakmicu u korist Wolvesa i pritom zaradio blokadu od Jamesa.

Butler sa 35 poena i Karl-Anthony Towns sa 30 i deset skokova imali su najbolje učinke u redovima poražene momčadi, dok je odlični James predvodio je pobjedničku momčad triple-double učinkom od 37 ubačenih koševa (šut 16-22), deset skokova i 15 asistencija. Momčadi su ubacile ukupno 40 trica – rekord NBA lige.

Pobjede Houstona i Detroita

Do pobjede je stigao i Houston (James Harden 41) protiv Miamija (Dragić i Richardson po 30 svaki), kao i sa Blakeom Griffinom (25 poena, sedam asistencija) nepobjedivi Detroit (Drummond 17 koševa, 27 skokova) u ogledu protiv Brooklyna (Crabbe 34).

NBA liga, rezultati:

Detroit Pistons – Brooklyn Nets 115-106

Miami Heat – Houston Rockets 101-109

Cleveland Cavaliers – Minnesota Timberwolves 140-138 (produžetak)

Memphis Grizzlies – Utah Jazz 88-92

New Orleans Pelicans – Indiana Pacers (odgođeno)

Phoenix Suns – San Antonio Spurs 81-129