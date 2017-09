KAKO DALJE NAKON DEBAKLA? ‘Prestanimo zazivati prošla vremena, Šarića ne treba uspoređivati s Kukočem’

Novi izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije Ivica Skelin osvrnuo se na nastup naše nacionalne momčadi na nedavnom Eurobasketu te pogledao unaprijed, prema kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Hrvatska je na Europskom prvenstvu završila nastup u osmini finala teškim porazom od Rusije (78-101) i još jednom ostala bez borbe za toliko željenu i najavljivanu medalju. Pojavile su se nakon Eurobasketa priče da u momčadi nije sve štimalo, odnosno da je Dario Šarić imao problema s dijelom starijih igrača. Skelin je kao pomoćnik tadašnjem izborniku Aleksandru Petroviću imao dobar uvid u događaje u Rumunjskoj i Turskoj.

IMA LI NADE ZA HRVATSKU KOŠARKU? ‘Naša javnost nema milosti ni prema kome. Svima nam fali malo realnosti’

‘Mi se jako brzo zapalimo’

“Ponašanje i način rada je bio kao i kod svih ostalih. Nije bilo nikakvih problema u komunikaciji između nas i igrača. Što je bilo među igračima ne mogu komentirati jer to i ne znam. A jednako tako je i teško objasniti zašto stres-utakmicu slabo odigramo”, istaknuo je Skelin u intervjuu za Dalmatinski portal.



Hrvatska je u skupini ostvarila četiri pobjede i izgledala je jako dobro. No, u osmini finala je uslijedio debakl.

“Da, ali tu ima i reprezentacija koje su objektivno puno lošije, dok među 16 svatko svakoga može pobijediti. Nema velike razlike u kvaliteti. Greška je kazati da smo izgubili od autsajdera ili ekipe koja je slabija od nas. Možda imamo prevelika očekivanja ili sami sebe isturimo u ulogu favorita pa kad utakmica krene krivim smjerom, postaje sve to skupa pretežak psihološki teret. Mi se jako brzo zapalimo nakon pobjeda protiv Rumunjske ili Češke, gdje si jači, a ovdje dolaziš u situaciju gdje si 50:50. Mi nismo operirani od eha javnosti, gdje se najavljuje ‘prilika generacije’ ili ‘konačno smo spremni za medalju’. Šved je izuzetno nepredvidiv igrač. Ti znaš što će napraviti, a ipak ga ne možeš zaustaviti jer je ekstra klasan igrač. Mi smo znali odakle nam prijeti opasnost, ali ponekad ga ne možeš zaustaviti. Znaš i u nogometu kako bi trebalo blokirati Ronalda, no on opet prođe”, pojasnio je izbornik.

‘Igrački vijek nekih se bliži kraju’

Hrvatsku čekaju iznimno teške kvalifikacije za SP u kojima će suparnik našoj reprezentaciji biti Nizozemska, Italija i Rumunjska.

“Italija bi trebala biti najozbiljniji protivnik, ali Nizozemcima i Rumunjima ne fali apsolutno nitko, dok ćemo mi biti bez šest NBA igrača plus Simon. Dakle, bez Šarića, Bogdanovića i Bendera koji su s nama bili na Eurobasketu, a tu su još Žižić, Zubac i Hezonja koji nisu igrali ove godine. Smjena generacija dolazi prirodnim putem, igrački vijek nekih igrača se bliži kraju i naravno da trebamo tražiti zamjene. To je neizbježno, bez obzira bio ja trener ili netko drugi. No, to ćemo najprije riješiti unutar kuće, sa svima njima ću popričati i čuti što oni žele. U životu sve dođe do kraja, pa tako i igrački vijek”, poručio je Skelin koji smatra da je kontraproduktivno stalno spominjati vrijeme Kukoča i Rađe.

“Društvene okolnosti su se promijenile. Vrijeme je da prestanemo zazivati prošla vremena i stvarati pritisak. Mi smo se u Splita dugo vremena uspoređivali s trostrukim prvacima Europe, a klub je bio u predstečajnoj nagodbi?! Sad moramo uživati u igranju košarke nekih novih igrača. Ne treba Šarića uspoređivati s Kukočem”, zaključio je Skelin.