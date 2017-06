JUGO LEGENDA NA KLUPI CEDEVITE: ‘Ovaj je klub puno više cijenjen u inozemstvu nego u regiji’

Hrvatski košarkaški prvak Cedevita u srijedu je i službeno potvrdio slovenskog stručnjaka Jurija Zdovca (51) za svog novog trenera.

Zdovc će na klupi Cedevite zamijeniti Veljka Mršića koji je napustio klub po završetku sezone u kojoj je osvojio naslov prvaka i pobjednika Kupa te igrao finale regionalne ABA lige.

“Danas je veliki dan za naš klub. Velika mi je čast i zadovoljstvo informirati vas da smo potpisali ugovor s Jurom Zdovcom, koji je od danas i službeno naš novi trener. Veliko mi je zadovoljstvo što smo u naš klub doveli još jedno veliko ime. Jure je imao veliku igračku i trenersku karijeru. Mislim da zajedno možemo napraviti bolje rezultate nego što smo imali i mislim da ćemo zajedno hrvatskoj javnosti u sljedećim sezonama dati puno košarkaških užitaka”, izjavio je u direktor Cedevite Davor Užbinec.

‘Cedevita je sam vrh europske košarke’

“Drago mi je da sam došao u ovaj klub. Nije mi trebalo dugo da se odlučim. Meni je u ovom poslu jako bitno da te netko želi. Kad vidiš da te netko hoće dovesti u svoju sredinu, onda je to puno lakše i ja to cijenim. Kroz cijelu svoju karijeru i sportski život, i kad sam igrao, uvijek kad je netko došao k meni, ja sam to obično više ili manje odmah prihvatio. To se pokazalo dobrim, iako je možda moja karijera mogla ići i drugačije. Zadovoljan sam što sam tu. Cedevita je klub koji je u zadnje vrijeme u samom vrhu europske košarke. Čak bih rekao da je taj klub mnogo više cijenjen u inozemstvu, gdje sam ja bio zadnjih godina, nego u regiji. Druga stvar koja me je motivirala u dolasku je želja i sportski motiv da se dođe do Eurolige. Cedevita može izboriti Euroligu kroz Eurokup ili ABA ligu i to je možda čak na kraju i presudilo”, kazao je Zdovc.



Pred Cedevitom je naporan posao slaganja nove momčadi, s obzirom da dosta važnih igrača nema ugovor za sljedeću sezonu.

“Trebao bih jedno vrijeme da vidim stanje. Ovdje ima puno mladih igrača i puno igrača na odlasku. Neki će ostati, a neke ne možemo zadržati. No, imamo vremena. Treba mi vremena da mi sve sjedne i da vidim što nam treba i kako sastaviti ekipu da se može što manje bolno igrati u tri natjecanja odjednom, što nije lako. Prva ekipa mora imati široku lepezu igrača i sad treba vidjeti što je prioritet, što nam najviše nedostaje i onda oko toga sastaviti ekipu”, dodao je novi trener koji je dodao kako nikad nije bio trener kluba koji ima bolje uređen trening-centar od Doma košarke Cedevita.

S Jugoslavijom svjetski i europski prvak

Zdovc je na ovim prostorima prepoznatljivo košarkaško ime. Kao reprezentativac bivše Jugoslavije je 1989. i 1991. godine osvojio zlatne medalje na Europskim prvenstvima, a 1990. godine osvojio je zlato na Svjetskom prvenstvu kao i srebro na Olimpijskim igrama u Seulu 1988. Što se tiče klupske igračke karijere, Zdovc je s Olimpijom u dva navrata osvojio prvenstvo Slovenije, tri puta je s tim klubom bio pobjednik Kupa Slovenije, a 2002. osvojio je Jadransku ligu. U dresu Limogesa je 1993. godine bio prvak Eurolige i francuske lige, 1997. bio je prvak Francuske u dresu Paris Racinga, a 2003. godine je sa Splitom osvojio prvenstvo Hrvatske.

Prvi put poziciju glavnog trenera preuzeo je upravo u Splitu, gdje je 2004. godine osvojio Kup Hrvatske. Kasnije je vodio Geoplin Slovan i Iraklis, nakon čega je postao sportski direktor u Union Olimpiji, a onda se vratio u trenerske vode u Bosni Sarajevo. S Bosnom je 2008. osvojio naslov prvaka BiH, a onda je od 2009. do 2011. bio trener Union Olimpije. S Olimpijom, koju je vodio i u Euroligi, osvojio je prvenstvo Slovenije 2009., a Kup Slovenije osvajao je 2009., 2010. i 2011. godine. Od 2011. do 2013. godine bio je trener Spartaka iz Sankt Peterburga i 2012. godine proglašen je trenerom godine u Eurokupu. Poslije Rusije preuzeo je momčad Royal Hali Gaziantepa, a od 2015. godine do ožujka ove godine vodio je atenski AEK.

Zdovc je u dva navrata bio i izbornik Slovenije. S tom reprezentacijom je 2009. godine osvojio vrlo dobro četvrto mjesto na Europskom prvenstvu u Poljskoj, 2014. godine je na Svjetskom prvenstvu u Španjolskoj osvojio sedmo mjesto, a na Europskom prvenstvu kojem su 2015. domaćini bili Hrvatska, Francuska, Njemačka i Litva sa Slovenijom je ispao u osmini finala.