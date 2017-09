JE LI ON SLJEDEĆI HRVATSKI IZBORNIK? ‘Mislim da je Aco ‘zaklao’ igrače. Ako me pozovu, javit ću se’

Hrvatska košarkaška reprezentacija još je jednom, po tko zna koji put, razočarala javnost (pre)ranom eliminacijom s turnira. Ovaj put igrači koje je vodio izbornik Aleksandar Petrović kući su se vratili s Europskog prvenstva nakon prve eliminacijske utakmice, one u osmini finala.

Pozivajući se na dobro upućene izvore Sportske novosti pišu da bi moglo doći do smjene na poziciji izbornika i pritom kao izglednog kandidata za (možda) upražnjeno mjesto nudi jedno ime. U pitanju je Ante Nazor, 38-godišnji stručnjak pod čijim su vodstvom mlađe hrvatske selekcije u posljednjih pet godina osvojile pet medalja na europskim i svjetskim prvenstvima.

“Ma, nemam se namjeru nametati preko medija na ovakav način. Mogu samo reći da sam u mlađim selekcijama odradio dva olimpijska ciklusa, punih osam godina. Ako me pozovu, javit ću se. Idemo to tako reći”, odgovor je Nazora koji je i prije dvije godine dobro kotirao u ovakvim idejama prije no što je posao uručen Petroviću.



“Činjenica je da ova generacija košarkaša ima taj opterećujući psihološki trenutak, tu nokaut-fazu turnira koju ne može proći, kao da im je svima u glavama utisnuta ta kolektivna memorija neuspjeha. Pokazalo se i ovaj put da nemaju petlju pobijediti. Iznenadio me izbornik koji je dva mjeseca govorio o tom 10. rujnu i samo o tome, mislim da ih je na taj način ‘zaklao’. Taj me detalj bode u oči. Ne znam, nisam upućen u to kako se radilo na treninzima i pripremama, ali da su nam noge bile olovne u ključnoj utakmici, to jesu”, Nazorova je analiza Eurobasketa iz hrvatskog kuta.

Uz poruku ‘bilo bi dobro da sve skupa manje emotivno doživljavamo i da se uhvatimo zanata’, dodaje:

“Meni se čini da je naš najveći problem igra bez lopte. Kako u napadu, tako i u obrani, ne trpimo kontakt, nestanemo s terena čim se netko postavi malo čvršće. To su sve košarkaške stvari, osnovne stvari, to je problem s kojim se moramo suočiti i na tome raditi u svim klubovima i u svim selekcijama. Nama najviše nedostaje rada u bazi, nedostaje nam postavljena stručna piramida. Igrači koji mogu pratiti moderni košarkaški ritam moraju se rano selektirati. Nadam se da smo sada svjesni da nismo svjetski vrh i da moramo gledati kako drugi rade.”