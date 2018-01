IZVUČENI PAROVI FINAL EIGHT KUPA ‘KREŠIMIR ĆOSIĆ’: ‘Vjerujem kako će to biti četiri dana festivala hrvatske košarke’

“Puno vremena je prošlo i kad se čovjek osvrne unazad, onda zapravo ne može vjerovati da je već toliko prošlo otkako Krešo nije s nama”, rekla je Ljerka Ćosić

U prostorijama Hrvatskog košarkaškog saveza (HKS) održan je ždrijeb Final Eight Kupa ‘Krešimir Ćosić’ čiji će domaćin biti KK Zadar od 14. do 17. veljače.

U četvrtfinalu će igrati Zagreb – Cedevita, Šibenik – Zabok, Škrljevo – Cibona, te Zadar – Sonik Puntamika.

Zadar domaćin

“Domaćin je grad Zadar i iskreno se nadam jednom festivalu hrvatske košarke u gradu u kojem je Krešo napravio svoje prve košarkaške korake, gdje se formirao kao igrač i osvojio sve što se moglo osvojiti. Nadam se da ćemo gledati dobre utakmice u ispunjenoj dvorani i da će to Zadar organizirati onako kako to najbolje zna,” kazao je predsjednik HKS-a Stojko Vranković.



Već tradicionalno u ovo doba godine obitelj Ćosić je također bila na izvlačenju parova, a prisutne su bile gospođa Ljerka Ćosić i kćer Ana.

“Puno vremena je prošlo i kad se čovjek osvrne unazad, onda zapravo ne može vjerovati da je već toliko prošlo otkako Krešo nije s nama. Naravno, veseli me Zadar, ali moram reći da svi koji su organizirali Kup da je svugdje bilo posebno na svoj način. I u Zagrebu i kad smo bili u Vukovaru, isto tako jedna lijepa priča, Split… Zadar je poseban zato što je Krešo zaista na poseban način bio vezan uz Zadru, ali je on bio vezan i za sve ostale klubove tako da, hvala svima,” kazala je Ljerka Ćosić.

‘Festival hrvatske košarke’

Direktor KK Zadra Željko Žilavec je naglasio kako je iznimna čast što je Zadar domaćini završnog turnira.

“Drago mi je da nam je ukazano povjerenje Saveza kao domaćinima Kupa. To je iznimna čast i ponosni smo na to što ćemo biti domaćini. Vjerujem kako će to biti četiri dana festivala hrvatske košarke.”

Final Eight Kupa Krešimir Ćosić održat će se u Zadru od 14. do 17. veljače 2018.

Raspored utakmica:

14. veljače 2018. – dvije četvrtfinalne utakmice

15. veljače 2018. – dvije četvrtfinalne utakmice

16. veljače 2018. – polufinalne utakmice

17. veljače 2018. – finale