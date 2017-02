IZVRSNI ŠARIĆ ZAUSTAVIO MIAMIJEV NIZ: Dragulj hrvatske košarke odveo Philadelphiju do pobjede

Košarkaši Philadelphia 76-ersa prekinuli su veliki niz od 13 uzastopnih pobjeda Miami Heata u NBA ligi svladavši ih na svom parketu sa 117-109, a važnu ulogu u toj pobjedi imao je hrvatski reprezentativac Dario Šarić sa 19 koševa (šut za dva 6-10, trica 1-5, slobodna bacanja 4-4) uz šest skokova, četiri asistencije, dvije osvojene lopte i jednu blokadu za 26 minuta provedenih na terenu.

Sixersi su vodili gotovo čitavim tijekom susreta, a u samoj završnici imali su i maksimalnu prednost od 13 razlike i stigli do 20. ovosezonske pobjede. Uz Šarića, po 19 poena kod pobjednika su imali još Robert Covington i Nerlens Noel, a ukupno je sedam igrača Philadelphije postiglo dvoznamenkast broj poena. Kod Heata je Goran Dragić postigao 30 koševa, dok je Hassan Whiteside uz 12 koševa imao i 19 skokova.

Sixersi su sada na omjeru pobjeda i poraza 20-34, a Heat na 24-31.



Hezonja opet u petorci

Mario Hezonja drugu je utakmicu zaredom krenuo u početnoj petorci Orlando Magica, ali njegov je sastav pretrpio visok 80-112 poraz na gostovanju kod Dallas Mavericksa. Hezonja je na terenu proveo ukupno 34 minute i za to vrijeme postigao sedam koševa uz loš šut od 2-5 za dva i 1-6 za tricu, a imao je i šest skokova, dvije asistencije, dvije osvojene lopte i jednu blokadu. Priliku je u posljednjoj četvrtini dobio i Damjan Rudež koji je za 12 minuta postigao pet koševa (šut za dva 1-3, trica 1-3) uz po jednu asistenciju i osvojenu loptu. Bismack Biyombo je sa 15 poena bio najefikasniji kod Magica, dok je Wesley Matthews sa 20 pogodaka predvodio Mavse.

Magic je pao na omjer 20-36, dok su Mavsi na 22-32.

Pobjeda Cavsa, Durant bolji od ‘svojih’

Prvaci Cleveland Cavaliersi bez većih su problema sa 125-109 na svom terenu svladali Denver Nuggetse. LeBron James ubacio je 27 koševa i podijelio 12 asistencija, Kyrie Irving je dodao 27 poena za Cavse, dok je još jednu odličnu utakmicu u dresu Nuggetsa odigrao Nikola Jokić sa 27 koševa i 13 skokova.

Cleveland je sa 37-16 na vrhu Istočne konferencije, dok je Denver 24-30 i dalje na osmom mjestu Zapada, posljednjem koje vodi u doigravanje.

Sa zanimanjem se očekivala utakmica u Oklahoma Cityju gdje je Kevin Durant prvi puta stigao u dresu gostujuće momčadi, aktualnih viceprvaka Golden State Warriorsa. Navijači Thundera uvredama su dočekali “izdajnika” Duranta, no nisu ga omeli u pružanju još jedne odlične partije. Upravo je Durant sa 34 koševa i 9 skokova predvodio Warriorse do 130-114 pobjede, Stephen Curry je dodao 26 poena uz 9 asistencija i 8 skokova, a Klay Thompson je također postigao 26 poena. Kod domaćih je vrlo motiviran bio Russell Westbrook, koji je sa 47 koševa, 11 skokova i 8 asistencija bio blizu novog “triple-doublea”, ali njegov sastav je već do poluvremena pao u veliki zaostatak (50-73) pa je nastavak bio samo formalnost.

Warriorsi su sa 46-8 i dalje uvjerljivo vodeća momčad Zapada i čitave lige, dok je Thunder pao na omjer 31-24.

NBA liga, rezultati:

Houston – Phoenix 133-102

Oklahoma City – Golden State 114-130

Cleveland – Denver 125-109

Indiana – Milwaukee 100-116

Charlotte – LA Clippers 102-107

Utah – Boston 104-112