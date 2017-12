IŽIVCIRANI BIVŠI KAPETAN: ‘Nisu se oni zahvalili meni, nego ja njima. Moji dani u reprezentaciji su završeni’

Očajan start hrvatske košarkaške reprezentacije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2019. godine nagnao je dio stručnjaka i javnosti da postavi pitanje mogućeg povratka veterana u nacionalnu momčad. No, bivši kapetan Roko Leni Ukić odbacuje takvu ideju.

Hrvatska je u kvalifikacije krenula porazima od Nizozemske (61-68) i Italije (64-80) te na taj način značajno kompromitirala izglede za plasman na svjetsku smotru. Izbornik Ivica Skelin nije mogao računati na naše NBA zvijezde, kao ni na igrače koji igraju u Euroligi, a svojevoljno se odrekao pomoći i brojnih iskusnih igrača za koje je procijenio da više nisu na dovoljno visokoj razini za reprezentaciju. Ostao je pritom čvrst i na pitanja o mogućem povratku dijela veterana odgovorio negtivno, ali dugogodišnjeg je kapetana Roka Ukića pritom zasmetala jedna stvar.

‘Sigurno neću igrati’

“Živcira me cijela ta situacija jer su stvari krivo prezentirane. Izbornik i ljudi u Savezu govore da su se oni meni zahvalili, što nije točno. Ja sam se zahvalio njima, odnosno, oprostio od reprezentacije jer sam procijenio da više ne mogu igrati. Da je to tako postavljeno, sada nitko ne bi postavljao dodatna pitanja. Mene se ne treba zazivati jer su moji dani u reprezentaciji završeni, sigurno neću zaigrati u ovim kvalifikacijama. I tu svaka priča završava”, rekao je Ukić za Sportske novosti.



“Priča da su mi se zahvalili u konačnici nije ni pristojna jer se tako stvara alibi. Pogotovo u trenutku kad je bilo vrlo popularno zahvaliti se veteranima. Ako su to već htjeli napraviti, onda su me kao čovjeka s najviše nastupa za reprezentaciju, najviše asistencija i drugog strijelca mogli pozvati na centar, dati mi cvijeće i reći ‘hvala’. Kao što to se radi u cijelom svijetu”, dodao je Ukić.

‘Nejasno mi je što se želi’

Priznao je i da mu nisu jasni trenutni ciljevi hrvatske reprezentacije.

“Meni je nejasno što se želi. Ako je cilj 2021., što je izjavio Dino Rađa, ovakva reprezentacija opet nema smisla jer je u tom slučaju selekcija prestara, za takvu viziju bi igrači trebali biti puno mlađi. Moj je, pak, stav da se treba napraviti sve za 2019., ne zbog Svjetskog prvenstva kao takvog, već zato što nastup u Kini veže i Olimpijske igre 2020. Pritom nemam ništa protiv ako je vizija drukčija, ali ako je cilj 2019., onda je reprezentacija oslabljena, tu nedostaje 5-6 momaka”, zaključio je Ukić.