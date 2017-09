IMA LI NADE ZA HRVATSKU KOŠARKU? ‘Naša javnost nema milosti ni prema kome. Svima nam fali malo realnosti’

Novi izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije Ivica Skelin prokomentirao je nastup naše nacionalne momčadi na Eurobasketu i bacio pogled prema budućnosti.

Pomoćnik dosadašnjeg izbornika Aleksandra Petrovića u subotu je i službeno sjeo na klupu hrvatske reprezentacije. U razgovoru za HRT dotaknuo se debakla na Europskom prvenstvu na kojem je Hrvatska ispala u osmini finala teškim porazom od Rusije (78-101).

‘Slomimo se pod teretom favorita’

“Mi smo sebe proglasili favoritima, a u situaciji kad utakmica ne krene na pravi način, uloga favorita koju smo sebi nametnuli postaje kontraproduktivna. I onda se dogodi da se mi pod teretom favorita slomimo, a nama to nije prvi put… Svaki puta ponavljamo iste pogreške, jednostavno moramo shvatiti da i drugi igraju košarku. Danas vidite da su nove zvijezde svjetske košarke iz Latvije, Finske… Prema tome, nemaju Hrvati ekskluzivno pravo da je košarka njihov sport”, rekao je Skelin.



Prokomentirao je novi izbornik i finaliste Eurobasketa, reprezentacije Slovenije i Srbije koje će se ove nedjelje u Istanbulu boriti za naslov.

“Srbija ima neusporedivo veći fond igrača od nas, kad pogledate broj njihovih igrača koji igra u inozemstvu po dobrim klubovima, daleko je veći nego kod nas. To ne znači da treba očajavati, već treba biti realan i to priznati. Oni imaju neospornu kvalitetu i to se sada vidi, uz šest-sedam otkaza mirno dođu do finala i imaju medalju. S druge strane, Slovencima se dogodila superpozitivna energija preko mladog Dončića, koji je donio jedan dobar naboj, Dragić se vratio u reprezentaciju, doveli su dobrog stranca, a svi ostali igrači shvatili su svoju ulogu i pomogli da se stvori ovakva ekipa, koja igra s daleko najviše energije na prvenstvu, s pravom kemijom i to dovodi do rezultata”, istaknuo je Skelin.

‘Lako se zapalimo’

Svjestan je da je pred njim težak i mukotrpan posao.

“Hrvatska javnost nema milosti ni prema kome, unosi se previše emocija, a nema previše realnih podataka, ni protiv koga mi igramo niti tko je s druge strane, i to je problem. Mi imamo takav temperament, vrlo lako i brzo se zapalimo na temelju jedne izjave, ali onda smo još brži u gašenju. Smatram da nam svima skupa fali malo realnosti. Što se tiče Darija Šarića, znam da je svakome od tih momaka, pa tako i njemu, još teže od suda javnosti sud samoga sebe, jer treba se pogledati u ogledalo, a s obzirom da se radi o izuzetno karakternom momku, nije to lako. Lako je ne kupiti novine i ne čitati, ne gledati TV, ali ti moraš s time živjeti do sljedećeg okupljanja, i vidjeti da oni koji su ‘al pari’ tebi imaju medalju oko vrata, a ti nemaš”, zaključio je Skelin.