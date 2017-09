‘IGRAČI ZNAJU ŠTO SMRDI!’ Iskusni košarkaški stručnjak Jusup za Net.hr analizirao neuspjeh na Eurobasketu

‘Sustav’, ‘želja da se na zamjere jedni drugima’ i ‘loša selekcija ne samo igrača’, stvari su koje je iskusni košarkaški trener Danijel Jusup više puta provukao za Net.hr u analizi neuspješnog nastupa hrvatskih košarkaša na Eurobasketu.

“Ne mogu se oteti dojmu da smo morali pokazati više na ovom prvenstvu, za takvo što definitivno imamo potencijal. No nije problem ovaj turnir, problem je kontekst i činjenica da nam se ovo ponavlja iz natjecanja u natjecanje. Gledajte, ovakav rezultat se može dogoditi, to je dopustivo jer i dobre momčadi katkad postižu loše rezultate, ali nama se to događa iz godine u godinu. I da se ne nađe netko pametan da kaže zbog čega je tome tako!?”, započeo je Jusup koji je potom detektirao problem.

On godinama na to upozorava

Nije on ništa novoga, kaže trener košarkaša Zagreba, na isti sam upozoravao već dugi niz godina.



“Sustav! Eto, u tome je problem. Nedovoljno se pri odabiru kandidata za igre u reprezentaciji uzima njihov karakter, u tome je dio problema. Treba uspostaviti sustav koji se igračima možda i neće svidjeti, ali će biti sustav na kojem se mora ustrajati. Ovo sve je linija manjeg otpora. Trudimo se sa svima biti dobri, a to nije u redu i to tako ne ide. Dakle, ponovit ću, potreban nam je sustav i pravi ljudi na pravom mjestu u pravo vrijeme. Jer kod nas to nije slučaj. Kod nas kvaliteta nije ključni kriterij za neku poziciju, to se provlači kroz sve pa onda i odražava na seniorsku reprezentaciju.”

Ako je ovako već 15 godina…

Upitan da skine rukavice i jasno kaže prema kome cilja i koga navedeno točno ide, Jusup je kazao:

“Ja to govorim godinama i onda me se etiketira kao onog koji nosi probleme. A da ovim putem kažem što mislim pola Hrvatske bi me proglasilo ludim. Najgore od svega je što nemam vjeru da će se nešto promijeniti. Ako je ovako već petnaestak godina, onda majku mu…”

Nastavio je potom trener koji je Zadrane doveo do naslova u ABA ligi:

“Vratit ću se na sustav. Prolem je u tome što se kod nas ljudi ne postavljaju na temelju kvalitete već na temelju podobnosti. Ne izlaze niti pravi kadrovi. Pri sastancima Stručnog vijeća devetnaest od dvadeset pitanja odnosi se na A reprezentaciju, a gdje je tu baza, gdje su mladi koje do nje treba dovesti?”

‘Čini mi se da su neki iznad sustava’

Potom je poentirao:

“Ono što smrdi znaju sami igrači. No, oni se ne žele svađati. Gledajte, izbornik Aleksandar Petrović ima odličan osjećaj za igru, agilan je u reakcijama i koncentriran. On igru osjeća, uostalom bio je i sam odličan igrač. Dio posla koji napravi je odličan, no postoji i drugi dio, a on se odnosi na odnose igrača u reprezentaciji koji je, meni se čini, ‘ne zamjeriti se jedan drugome’. Na treninzima se najbolje može vidjeti što je dobro, a što nije. No oni šute. Ne znam je li Aco vidio štogod po tom pitanju, no i on šuti.”

“Postavlja se tu i sljedeće pitanje – kako su igrači trenirali? Gledajte, iz 30-godišnjeg iskustva znam da loš trening znači i lošu utakmicu, odnosno da su trenirali dobro onda bi i igrali dobro. Kako su trenirali u hrvatskoj reprezentaciji, ne znam. Možda na granici ugode? Ako je tako, onda se ne treba čuditi ovome svemu. Netko možda i može na taj način odigrati dobro, ali, jasno je, ne i većina njih. Jačanjem treninga podiže se igra.”

“Vratit ću se na sustav. On je najvažniji i nitko ne smije biti iznad njega, niti jedan igrač, niti trener. A ja mislim da nije tako. Vjerujte mi, govorim to u najboljoj namjeri. Nama se sve svodi na pitanje kakva će biti glazura na torti, a manje je važno je li ona čokoladna ili ne znam koja već, a nitko se ne pita kakva je i od čega ta torta zapravo”, slikovito je zaključio Danijel Jusup.