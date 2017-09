PETAR SKANSI ZA NET.HR NAJAVLJUJE FINALE EUROBASKETA: ‘Iako me Slovenija impresionirala, protiv Srbije će imati ozbiljan hendikep’

Europsko košarkaško prvenstvo stiglo je do samoga kraja. Večeras će u Istanbulu od 20.30 o naslovu odlučivati reprezentacije Slovenije i Srbije. Tekstualni prijenos ovog spektakularnog dvoboja pratite na Net.hr-u.

Sve je spremno za veliko finale EuroBasketa. Slovenija i Srbija dvije su momčadi koje su najviše pokazale na turniru i zasluženo su došli do završnice. Slovenija je odučevila košarkašku Europu. Igraju sjajno, imaju zajedništvo u momčadi, odličnu kemiju, a Dragić i Dončić nose momčad.

U Sloveniji vlada neviđena košarkaška euforija. Jer, po prvi puta su u prilici osvojiti naslov prvaka Europe.

‘Kokoškov me najviše osvojio’

“Istina je sve što ste naveli. No, moram vam kazati kako je mene ipak u slovenskoj reprezentaciji najviše osvojio izbornik Igor Kokoškov. Pratim ga još od ranije. I prije je bio blizu vrhunskih dosega, no sad me na turniru posebno oduševio”, kazao je u uvodu razgovora za Net.hr bivši hrvatski košarkaš i izbornik, legendarni Pero Skansi i dodao:

“S nekompletnom ekipom napravio je vrhunski rezultat. Velika zasluga ide njemu. Jer, ruku na srce, ona ekipa Slovenije nema ono nešto posebno u sebi, osim Dončića i Dragića. No, on je u momčad unio jedan entuzijazam. Naboj koji imaju u sebi je impresivan. Osim toga, Slovenija ima kvalitetnu obranu s ozbiljnim hendikepom što nemaju dovoljan broj visokih igrača. No, oni su i takvi došli do finala bez poraza. To će im biti osnovni i ozbiljni hendikep u finalu protiv Srbije”, naglasio je Skansi i secirao momčad Srbije:

“Srbija ima sjajnog centra Marjanovića koji je podcijenjen u Pistonsima. Ali koji će biti važan faktor. Ili će srpski centri poginuti za pobjedu ili neće. No, sasvim je sigurno da će Slovenci imati težak zadatak pod košem. Ako hoćemo govoriti pošteno, Slovenija na vanjskim pozicijama ima dva genijalca Dončića i Dragića, a Srbija jednog Bogdana Bogdanovića. Stoga, ne možemo govoriti kako su u ovoj utakmici šanse 50-50″.

‘Srpska prednost je pod košem’

Znači, po ovom što ste rekli, po vama je favorit Slovenija?

“Treba pričekati malo. Treba vidjeti otvaranje utakmice. Teoretski, to bi mogao biti hendikep i za Srbiju. Ali opet, kao što sam rekao, srpska prednost je pod košem. Što se tiče Dončića, svi smo impresionirani njime. On već dvije godine igra u startnoj postavi Real Madrida koji je vrhunski klub. Znači, on nije na turniru bljesnio. Nego igra sjajno već duže vrijeme. Najviše impresionira njegova zrelost. Posjeduje fenomenalnu zrelost. Ima tehniku, egzekuciju i personaliti. I sve je to materijalizirao do 18. godine”, istaknuo je Skansi.

No, isto tako, srpska reprezentacija je impesionirala u situaciji u kojoj im nedostaje pola momčadi. Orlovi su na EuroBasket otputovali bez sjajnih igrača: Dangubića, Bjelice, Jokića, Milutinova, Jaramaza, Dobrića, Radanova, Davidovca, Simonovića, Raduljice i čudesnog Teodosića.

‘Orlovi’ ne lete visoko

“Znate u čemu je tajna? Oni sami daju jednu vrlo skromnu izjavu, ne lete, ne ponese ih uspjeh, skromni su, imaju cilj i streme ka njemu. Baš sam jučer čuo jednu. Kažu: ‘Mi, burazeru, ginemo na terenu’. To je to. Naravno, u prvom redu je to jedna zrelost u pristupu. Košarka je misaona igra, ali isto tako igra živaca. Oni su u stanju, već godinama, taktički sprovesti u djelo do tančina što izbornik želi. Oni se podrede željama izbornika i njegovih zamisli,a ne pokuavaju eksponirati sebe i svoje kvaiozete. To je uvijek bila karakteristika srpskih igrača. Srbi su motivirani do kraja da mogu igrati bez onih najboljih, da mogu daleko bez svojih glavnih igrača. To je jedna od velikih kvaliteta. Srbija ima neizmjeran izvor stvaranja bekiva. Ono što nama nedostaje su bekovi. To je ono što je nama najveća mana”, zaključio je Skansi.