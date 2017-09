HRVATSKU ČEKA PAKAO: Goropadni Španjolci i bez Paua Gasola slavili s više od 40 koševa razlike

U susretima 3. kola skupine D EuroBasketa košarkaša u Istanbulu Latvija je svladala Veliku Britaniju sa 97-92, Rusija je bila bolja od Belgije sa 76-67, dok je u derbiju kola Srbija nadigrala domaćina Tursku sa 80-74.

Rusija je zadržala stopostotni učinak i nakon utakmice protiv Belgije iako je do pobjede stigla teže od očekivanog. Sve do sredine treće četvrtine rezultat je bio poravnat, samo da bi u posljednjih 10 minuta Rusi ipak pobjegli na sedam razlike, a na kraju slavili sa devet poena prednosti. Aleksej Šved je s 20 koševa bio najefikasniji u redovima Rusije, dok je Maxime de Zeeuw s 15 pogodaka bio prvo ime Belgije koja je pala na omjer 1-2.

DRAMA SA SRETNIM ZAVRŠETKOM: Hrvatska ispustila veliku prednost pa u ludoj završnici ipak došla do pobjede

Bogdanović predvodio Srbiju

Vrlo je zanimljivo bilo u dvoboju Turske i Srbije. Srbija je kontrolirala rezultat većim tijekom susreta, ali je Turska serijom od četiri trice početkom četvrte četvrtine stigla do vodstva od 61-60. No, ono nije dugo trajalo jer se “probudio” najbolji srpski strijelac Bogdan Bogdanović i zabio dvije trice u razmaku od samo 15 sekundi kojima je vratio prednost na srpsku stranu. Dvoboj je bio neizvjestan sve do dvije minute prije kraja kada je bilo 73-70 za Srbiju, no onda je tricu pogodio i Lučić kojom je odveo Srbiju do mirnije završnice.



Bogdan Bogdanović sa 17 i Stefan Jović s 15 poena bili su najbolji u sastavu Srbije, a Melih Mahmutoglu s 19 i Cedi Osman s 15 ubačaja kod Turske. Srbija je sada na omjeru 2-1, a Turska na 1-2. Jedna od reprezentacija iz ove skupine bit će suparnik Hrvatske u nedjeljnoj utakmici osmine finala.

U tri utakmice +117

Branitelj naslova Španjolska ostvarila je i treću uvjerljivu pobjedu u susretu 3. kola skupine C EuroBasketa u Cluju svladavši domaćina Rumunjsku s 91-50 (21-19, 20-8, 29-8, 21-15). Španjolski izbornik Sergio Scariolo je u dvoboju protiv najslabije reprezentacije u skupini odlučio odmoriti Paua Gasola i Alexa Abrinesa, a ponuđenu priliku najbolje je iskoristio Juancho Hernangomez koji je s 18 koševa i 12 skokova bio najbolji strijelac i skakač svoje momčadi.

U reprezentaciji Rumunjske, koja je uspijevala držati rezultatski priključak samo do rezultata 23-22 za Španjolsku u 12. minuti, bolji od ostalih bio je Vlad Moldoveanu s 15 ubačaja.

Španjolska je u prve tri utakmice u Cluju postigla čak 117 koševa više od suparnika, a sljedeći protivnik bit će joj Hrvatska u utorak od 16.45 sati. U tu utakmicu obje reprezentacije ulaze sa po tri pobjede jer je Hrvatska ranije u ponedjeljak svladala Crnu Goru sa 76-72. Hrvatska je s tri pobjede u prva tri kola osigurala jedno od prva tri mjesta u skupini i nastup u osmini finala u Istanbulu u nedjelju, dok je Crna Gora pala na omjer pobjeda i poraza 1-2.