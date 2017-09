HRVATSKA PROTIV NAJVEĆE NEPOZNANICE: Nakon uspavanke protiv Mađara, Bogdanović i društvo žele zadovoljiti apetite navijača

Hrvatska košarkaška reprezentacija od 19.30 igra protiv nepoznanice Rumunjske u drugom kolu skupine C, koja se igra u Cluju. Tekstualni prijenos utakmice UŽIVO možete pratiti na portalu Net.hr.

RUMUNJSKA – HRVATSKA

Momčad Ace Petrovića jučer je svladala Mađarsku (67-58) i pobjedom započela turnir, dok su Rumunji izgubili od Češke (68-83). Nisu izabranici Petrovića briljirali protiv Mađara. Čitave tri trećine Mađarska je držala rezultatski priključak, a nerijetko i vodila prvenstveno zahvaljujući odličnom napadačkom skoku. U prvih 30 minuta Mađari su ostvarili čak 16 skokova u napadu, a Hrvatska ukupno samo 18 skokova.

Hrvatska kvaliteta ipak došla do izražaja

No, s Benderom i Šarićem pod košem te agresivnim Tomasom, Bogdanovićem i Popovićem napokon je neutraliziran taj problem i hrvatska kvaliteta je došla do izražaja. Na ruku Hrvatskoj išla je i ozljeda najboljeg mađarskog igrača Adama Hange koji nije igrao u drugom poluvremenu nakon što je u prvih 20 minuta ubacio pet poena uz četiri skoka. Uz to, Bogdanović je odigrao dobru utakmicu zabivši 23 poena.

Današnja utakmica trebala bi biti pravi zicer za Hrvatsku, koja pak mora biti oprezna jer su Rumunji najveća nepoznanica skupine…

Rumunjska najveća nepoznanica

“Najmanje poznajemo Rumunjsku. Iz jednostavnog razloga što oni praktički zadnjih 15 dana nisu igrali utakmicu. Ono što možemo očekivati je puno zonskog presinga i jako puno zone, jer oni nemaju individualnu kvalitetu kojom bi se nosili cijelu utakmicu. Međutim, očekujem kod nas korak naprijed što se tiče svih aspekata igre”, najavljuje izbornik Petrović.