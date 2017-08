‘HRVATSKA JE JEDAN OD FAVORITA ZA NASLOV’: Španjolski izbornik nahvalio izabranike Ace Petrovića

Izbornik španjolske muške košarkaške reprezentacije Sergio Scariolo vidi Hrvatsku kao jednog od favorita za osvajanje naslova europskog prvaka na EuroBasketu koji počinje u četvrtak.

Hrvatska i branitelj naslova Španjolska nalaze se u skupini C koja će se igrati u Cluju zajedno s Crnom Gorom, Češkom, Rumunjskom i Mađarskom.

“Crna Gora i Hrvatska imaju nešto više od ostalih ekipa. Hrvatska je momčad najviše razine, a ne bi me iznenadilo vidjeti Crnu Goru s medaljom ili blizu nje”, rekao je 56-godišnji Scariolo za španjolski dnevni list “Marcu”.





Pod Scariolovim vodstvom Španjolci osvojila tri od zadnja četiri EuroBasketa

“Svjesni smo da smo među favoritima za medalju. No, isto tako znamo da razlika između medalje i četvrtfinala može biti u samo jednom košu, slobodnom bacanju ili sitnom detalju. Razmišljajući da se u osmini finala možeš sudariti sa Srbijom, Latvijom, Turskom ili Rusijom postane ti jasno da u toj jednoj utakmici također možeš izgubiti. Zato idemo utakmicu po utakmicu razmišljajući o idućem protivniku, a to će posebno biti važno u drugoj fazi natjecanja, u fazi ispadanja”, rekao je Scariolo.

Španjolska je na posljednjih devet europskih prvenstava uspijevala ući u polufinale. Upitan vidi li osim Francuske, Srbije i Litve još nekoga kao favorita za osvajanje zlatne medalje odgovorio je:

Tu su još Turska, Latvija, Italija…

“Da, Hrvatsku. Također Tursku koje je uvijek, kroz povijest, višestruko bolja na svom terenu. A onda tu dolazi Latvija kao moguće iznenađenje jer je najtalentiranija od svih ekipa koje se nalaze iza glavnih favorita. Također je tu Italija s igračem poput Belinellija koji nas je gotovo sam pobijedio na prošlom Europskom prvenstvu”.

Španjolska će biti reprezentacija s najviše igrača iz NBA lige na Europskom prvenstvu, njih šestoricom.

“To je relativno. Neki od njih dolaze s nakupljenim iskustvom ondje, ali jednaku težinu ima igrač s iskustvom visoke razine Eurolige. Štoviše, igrač iz Eurolige može biti superiorniji od NBA igrača čiji klub nije imao ambiciju ući u doigravanje ili ako igrač nije imao važnu ulogu u momčadi. Druga je stvar što su naši Ricky (Rubio), Pau (Gasol) ili Marc (Gasol) u početnim petorkama svojih ekipa i to s važnim ulogama. Ostali skupljaju iskustvo na bazi talenta i kvalitete”, smatra Scariolo.

Segio Llull, Felipe Reyes, Nikola Mirotić, Rudy Fernández i Víctor Claver neće nastupiti

U odnosu na prošlo ljeto i Olimpijske igre u Riju za Španjolsku zbog ozljeda i umora neće nastupiti Segio Llull, Felipe Reyes, Nikola Mirotić, Rudy Fernández i Víctor Claver.

“Naravno da me je to zabrinulo. Naše obrambene mogućnosti su se rasplinule i moramo sve učiniti da to ne utječe. Neki igrači s najviše talenta morat će zato učiniti dodatni napor”, rekao je španjolski izbornik kojega posebno brine izostanak Llulla, najboljeg igrača Real Madrida.

“Nemoguće je da netko drugi bude to što je on. U Europi ne postoji igrač poput njega. S obzirom na njegove karakteristike to je nemoguće. Biti tako dobar na obje strane terena i tako bitan kako na parketu tako i u svlačionici… No, sada nema povratka. Svaki dan ga se sjetimo ali sada ga moramo zaboraviti”, dodao je Scariolo.

Španjolska prvu utakmicu igra protiv Crne Gore u petak, a protiv Hrvatske će igrati u četvrtom kolu 5. rujna.

“Nastojat ćemo biti prvi u skupini iako to neće biti lako. Morat ćemo još napredovati i biti svjesni da to možemo postići samo ako obrambeno budemo bolji nego što smo sada”, zaključio je.