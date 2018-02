HEZONJA PONOVNO BRILJIRAO, BAŠ KAO I ŠARIĆ: Super Mario treću utakmicu zaredom ubacio više od 20, Hrvati ukupno postigli 64 poena

Hrvatski košarkaši imali su istaknute uloge u noći na četvrtak u NBA ligi

Baš svaka utakmica u NBA ligi za Marija Hezonju nova je prilika za dokazivanje mogućim novim poslodavcima. Nakon što je Orlando Magic odabrao opciju da ne produlji ugovor igraču koji je s njima treću godinu, hrvatski košarkaš protiv svake momčadi s kojom se njegov klub sučeli ima mogućnost dokazivanja i ‘nagovaranja’ ostalih da mu daju priliku. U posljednje vrijeme to radi odlično pa je u noći na četvrtak treću utakmicu zaredom išao preko brojke 20 u rubrici poeni.

Hezonjin niz

Preciznije, Hezonja je ubacio 21 koš i imao deset skokova u ogledu protiv Charlotte Hornetsa, no ono što je poražavajuće za njega i njegov tim jest da je i u trećoj utakmici u nizu u kojoj je bio napadački odličan (Milwaukeeju je ubacio 23, Chicagu 24) Orlando upisao poraz. Dwight Howard s 22 poena i trinaest uhvaćenih lopti bio je prvo ime pobjedničke momčadi.





Odlični Šarić

Napadački kvalitetan bio je i Dario Šarić čiji su Philadelphia 76ersi svladali Miami Heat s identičnih 104-102 koliko je bilo i u ogledu u Orlandu. U susretu u kojem su 76ersi nadoknadili -23 s poluvremena blistao je Ben Simmons s triple-double učinkom od 18 ubačenih koševa, dvanaest skokova i deset asistencija. J.J. Redick (14 poena) je bio taj koji je ubacio ključno na kraju dvoboja, a Dario Šarić itekako primjetan sa 19 koševa i osam skokova. Povratnik u Miami Heat, klupska legenda Dwyane Wade (8) promašio je šut za pobjedu, a James Johnson ubacio najviše (22) za poreženi sastav.

Bogdanović natrpao ‘bivše’

Slavili su i Indiana Pacersi Bojana Bogdanovića i to na gostovanju kod Brooklyn Netsa rezultatom 108-103. Hrvatski košarkaški reprezentativac svojoj je bivšoj momčadi naudio sa 14 poena i pet skokova.

Na parketu je bio i Dragan Bender čiji su Phoenix Sunsi (Payton 13 poena, 11 skokova, 12 asistenciaj) upisali sedmi uzastopni poraz i omjerom 18-41 dijele s Atlantom posljednje mjesto ljestvice uspješnosti klubova najjače košarkaške lige svijeta. Slavili su igrači Utah Jazza 107-97. Bender je ostvario učinak od šest poena i četiri skoka, a za jedanaestu uzastopnu pobjedu Jazza pobrinula su se šestorica igrača kluba iz Salt Lake Cityja koja su ubacila 13 ili više koševa.

Nastupio je i Ivica Zubac za Los Angeles Lakerse te u skromnoj minutaži stigao do četiri poena i dva skoka u porazu od New Orleans Pelicansa. Do konačnih 139-117 pobjednike je vodio nezaustavljivi Anthony Davis sa 42 ubačena koša (šut 15-18) i petnaest skokova.

Davis 42, Lillard 44, Durant 50

Zanimljivo, 42 poena tek je treći napadački učinak večeri. Prebačen je on u ogledu Portland Trail Blazersa i Golden State Warriorsa. U susretu koji je završio 123-117 za Portland Damian Lillard je postigao 44 koša za pobjednike (uz osam asistencija), a Kevin Durant 50 (uz sedam skokova i šest asistencija) za poraženu momčad. Blazersi su ovom pobjedom prekinuli niz od sedam uzastopnih poraza u dvobojima protiv Warriorsa…

NBA liga, rezultati:

Detroit Pistons – Atlanta Hawks 104-98

Orlando Magic – Charlotte Hornets 102-104

Philadelphia 76ers – Miami Heat 104-102

Brooklyn Nets – Indiana Pacers 103-108

New York Knicks – Washington Wizards 113-118

Boston Celtics – LA Clippers 119-129

Chicago Bulls – Toronto Raptors 98-122

Houston Rockets – Sacramento Kings 100-91

Memphis Grizzlies – Oklahoma City Thunder 114-121

New Orleans Pelicans – LA Lakers 139-117

Utah Jazz – Phoenix Suns 107-97

Portland Trail Blazers – Golden State Warriors 123-117