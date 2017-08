HEZONJA OTKRIO ZAŠTO JE ODBIO REPREZENTACIJU: ‘Priče da se želim odmoriti su glupost. Kad sam se ja to odmarao?’

Mario Hezonja bio je posljednjih mjeseci na meti brojnih kritika nakon što je objavio da neće igrati za hrvatsku reprezentaciju na ovogodišnjem Eurobasketu.

Iako je sam za službenu stranicu svoga Orlando Magica u travnju izjavio kako mora naporno raditi ovo ljeto kako bi podigao vlastitu igru na višu razinu, sada tvrdi da je razlog odbijanja reprezentacije nešto drugo. U intervjuu za Dubrovački vjesnik otkrio je da je ima problema s ozljedom tetive.

‘Izbornik je znao’

“Nisam u mogućnosti odgovoriti na sve što zahtijevaju pripreme jer već dulje vrijeme imam problem s tetivom. Već tijekom sezone je to bio problem. Mislio sam kako će proći, ali nije. Zbog toga se danas u Los Angelesu gdje se nalazim ne mogu posvetiti samo pripremama, ne mogu raditi sve što bih želio. Izbornik je znao za to. Čekao sam da on to kaže, ali nije. Nisam ja odlučio da se ne javim jer ne želim igrati, već sam bio primoran na to. Još uvijek nisam riješio problem s tetivom i radim po posebnom programu”, poručio je 22-godišnji hrvatski košarkaš.

Odbacio je optužbe da je zaobišao reprezentaciju kako bi se odmorio i pripremio za novu NBA sezonu.



“To je glupost. Baš tako – glupost! Kad sam se ja to odmarao? Meni nikad nije bio problem ljeti igrati za reprezentativne selekcije.”

KAPETAN ŽESTOKO OPLEO PO ODMETNICIMA: ‘Njihova opravdanja ne drže vodu, zašto se ne ugledaju na Šarića?’

OŠTRA PORUKA ODMETNUTIM ZVIJEZDAMA: ‘Oni koji se premišljaju ne trebaju ni doći, za njih nema mjesta među nama’

‘Nikad ne bih govorio protiv suigrača’

Kritike suigrača iz reprezentacije nisu mu najbolje sjele.

“Samo ću reći kako nikad ne bih govorio protiv suigrača, a pogotovo ne bih nešto komentirao kad nisam upoznat sa situacijom”, zaključio je Hezonja.