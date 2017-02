DVA DANA NAKON TROFEJA NA TEŠKIM MUKAMA: Cedevita na jedvite jade slavila u hrvatskom derbiju

U dvoboju dva zagrebačka kluba u 23. kolu regionalne košarkaške ABA lige Cedevita je kao gost svladala Cibonu s 89-85 (18-25, 23-21, 26-20, 22-19).

Dva dana nakon osvojenog Kupa “Krešimir Ćosić” igrači Cedevite ostvarili su važnu pobjedu u borbi za drugo mjesto u ABA ligi, ali do nje su stigli mnogo teže od očekivanog.

KREŠIMIROV KUP PONOVNO U RUKAMA CEDEVITE: Zagrepčani zamrznuli Šibenčane na -36

Trica Šakića za nadu

Cedevita je opušteno ušla u utakmicu što je Cibona iskoristila i u prvoj četvrtini ostvarila sedam koševa prednosti (25-18), a sredinom druge četvrtine je povela i s 11 razlike (38-27 u 15. minuti).



Ipak, u drugom poluvremenu Cedevita je zaigrala angažiranije u obrani i već u 24. minuti stigla do prednosti od 53-52. Niti tada se Cibona nije predala i uspijevala je držati priključak sve do samoga kraja. Tricom Šakića Cibona je povela 82-80 dvije i pol minute prije kraja, ali na tu je tricu svojom tricom odmah odgovorio Boatright i vratio prednost na stranu Cedevite. Pri rezultati 85-82 za Cedevitu Cibona nije iskoristila tri napada zaredom, a posljednju priliku za eventualnu pobjedu propustio je Bošnjak koji je promašio tricu za izjednačenje 20 sekundi prije kraja. Do kraja dvoboja su Bilan i Boatright preciznim izvođenjem slobodnih bacanja zadržali Cedevitu na više od tri poena prednosti.

Boatright najefikasniji

Ryan Boatright je s 24 poena bio najbolji strijelac kod Cedevite, po 13 su dodali Marko Tomas i John Shurna, dok su najbolji kod Cibone bili Emir Sulejmanović s 21 i Luka Žorić s 15 ubačaja.

Cedevita tri kola prije kraja ligaškog dijela natjecanja ima omjer pobjeda i poraza 17-6, a Cibona je u sredini ljestvice sa 11-12.