DRAMATIČNA UTAKMICA POD TORNJEM: Cibona u posljednjim sekundama osigurala važnu pobjedu

U posljednjem susretu 12. kola regionalne košarkaške ABA lige Cibona je u KC Dražen Petrović svladala Megu Bemax 95-93, upisavši petu pobjedu ove sezone. Cibona je jako loše ušla u utakmicu. Nakon dvije minute gosti su vodili 9-2, a nakon četiri minute i 16-4. Cibonin trener Ante Nazor je minutom odmora razbudio momčad i Cibona je do konca prve četvrtine uspjela pohvatati konce igre smanjivši zaostatak na svega koš razlike (23-24). Mega je na otvaranju druge četvrtine ponovo pobjegla na +7 (39-32), no Vukovi su do poluvremena okrenuli rezultat i na odmor otišli sa tri koša prednosti (46-43).

U trećoj dionici Cibona je imala 13 koševa viška (74-61), a u posljednjih deset minuta ušla je s deset koševa prednosti (74-64). Kada se činilo kako je Vukovi mirno privesti utakmicu kraju u posljednjoj dionici gledali smo dramu. Tri minute prije kraja utakmice gosti su izjednačili (82-82), a minutu prije kraja imali su koš zaostatka (89-88).

Presudna slobodna bacanja

Josip Bilinovac je s dva bacanja vratio na plus tri (91-88), a Kostja Mushidi realizirao oba bacanja za 91-90 17 sekundi prije kraja. Uslijedila su dva bacanja Ivana Novačića za 93-90, a potom je Mushidi izgubio loptu nakon čega je Novačić zabio još dva bacanja za nedostižnih 95-90. U posljednjim sekundama Mushidi je pogodio tricu za konačnih 95-93. Cibonu su do pobjede predvodili Melvin Hubert Cleveland s 20 koševa, Novačić sa 16, Luka Žorić s 15 koševa i šest skokova, te Marko Tomas s 14 koševa. Kod gostiju najefikasniji bili su Mushidi sa 26 i Vlatko Čančar s 23 koša.



Cibona je ovom pobjedom skočila na osmu poziciju s pet pobjeda i sedam poraza. U vodstvu su Crvena zvezda i Budućnost s po deset pobjeda i dva poraza, Cedevita je treća (9-3), četvrti je Partizan (6-6), a Zadar peti (6-6). Na začelju je MZT Skoplje s dvije pobjede i deset poraza.