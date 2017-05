DRAMA U PONOSU ZAGREBA: ‘Cibona od 1. lipnja više neće postojati! Svjedoci smo njezinih posljednjih utakmica’

Izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije Aleksandar Petrović uputio je dramatičan apel javnosti kojim je upozorio da bi Cibona uskoro mogla prestati postojati.

“Kao netko tko je u klub došao baš u godini kada je Lokomotiva promijenila ime u Cibona, a bilo je to davne 1976. godine, jako sam zabrinut za njegovu budućnost. Štoviše, imam spoznaje da s 1. lipnjem Cibona ide u stečaj i da Cibone kakvu smo dosad poznavali više neće biti. Neće biti više kluba s takvim imenom, s tim grbom, s tom bogatom poviješću. Cibona kao takva više neće postojati. U tom sam klubu bio igrač, pomoćni trener, prvi trener, dopredsjednik i predsjednik kluba i kao takav imam pravo s javnosti podijeliti svoju zabrinutost. Želim pustiti glas, da budemo svi svjesni nestajanja jednog velikog kluba, da to ne prođe ispod radara”, poručio je Petrović u razgovoru za Večernji list.

‘Na djelu je tihi scenarij’

Dodatno je potom pojasnio zašto smatra da će se dvostruki europski prvak za manje od mjesec dana ugasiti.

“Želim svim bivšim igračima, navijačima kluba, njegovim kroničarima i svim poklonicima košarke kazati da je danas 69. dan kako u predstečajnoj nagodbi nikome ništa nije isplaćeno. Već dva mjeseca određeni vjerovnici upozoravaju klub da ne ispunjava obveze, no ne dobivaju nikakav odgovor od kluba. Ako pak ne platite 90 dana ni jednu ratu predstečajne nagodbe, stječu se zakonski uvjeti da se pokrene stečaj kluba, naravno, ako vas netko od vjerovnika prijavi. To je poanta mog obraćanja javnosti, alarmiram da se pronađe rješenje, no ja se bojim da postoji intencija da se to ne plati. Tihi je scenarij na djelu i zato pozivam poklonike košarke da se od Cibone dođu oprostiti obučeni u nešto plavo. Jer, druga polufinalna utakmica doigravanja protiv Šibenika mogla bi biti posljednja u Zagrebu, a ako ne bude, onda bi to mogla biti neka od finalnih utakmica s Cedevitom.”



‘Cibona će nedostajati i najvećim rivalima’

Petrović tvrdi da u njegovim riječima nema patetike i populizma.

“Mi smo možda, doslovce, svjedoci posljednjih utakmica jednog velikog kluba i to moramo dostojanstveno obilježiti. Želim sve ljude upozoriti da će sudjelovati u nečem povijesnom, ali na negativan način. A Cibona će nedostajati čak i navijačima najvećih rivala poput Zadra. Zar da nam umre veliki brend, da ode u stečaj, a da nitko ne pusti suzu”, dramatično je zaključio Aco.