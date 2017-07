DOKAZ KOLIKO ŠARIĆ CIJENI LIK I DJELO PETROVIĆA: Evo zašto nitko nije bio poput Dražena

Talentirani i požrtvovni hrvatski košarkaški reprezentativac i igrač NBA momčadi Philadelphija 76-ers Dario Šarić se putem Facebooka poklonio velikom i nikad prežaljenom košarkaškom Mozartu Draženu Petroviću.

Darijo Šarić jako cijeni lik i djelo Dražena Petrovića. A zašto je Dražen postao veliki košarkaš, možda najbolje pokazuje priča koju je podijelio putem svog Face profila, a prvi ju je ispričao profesor Dragan Milanović.

Slavni kondicijski trener koji je radio s Draženom tvrdi da ni prije niti poslije njega nije vidio toliku opsjednutost perfekcionizmom. Milanović je radio i s Krešimirom Ćosićem i Tonijem Kukočem. No niti spomenuti veliki hrvatski košarkaški dvojac nije toliko trenirao i radio na parketu kao Dražen.

“Profesor Milanović opisao je fenomen Draženovih poznatih šuterskih treninga: ‘Nitko nije mogao trenirati kao što je trenirao Dražen. Obrazac jednog njegova treninga izgledao je ovako: dribling i prodor uz 50 pogođenih dvica, 20 pogođenih bacanja, 50 pogođenih trica i 20 pogođenih bacanja. Nakon trčanja dionica, 10 dužina košarkaškog terena, opet bi imao isti šuterski zadatak, baš kao i nakon kraćih sprinterskih dionica. Na kraju bi radio 150-200 trbušnjaka, u serijama po 20 i onda bi opet šutirao 50-20-50-20. Sve skupa, bilo je to po 200 pogođenih dvica i trica te 160 bacanja, što je uz 80-postotnu preciznost, a ona je dosezala i do 90 posto, bilo negdje oko 700 ispucanih lopti. On bi još na momčadskom treningu ispucao 200 lopti pa bi to bilo oko 900 šuteva dnevno. Takav jedan trening pokušao sam primijeniti i na Galisu i Kutluayu, no oni to nisu mogli izvesti do kraja jer nisu imali tu moć koncentracije kao Dražen.” #najveći”, stoji u objavi na Facebook stranici Darija Šarića.