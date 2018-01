DERBI KOJI TO NIJE BIO: Cedevita u zagrebačkom okršaju razmontirala nemoćnu Cibonu

Cedevita je 12. pobjedom u sezoni privremeno zasjela na vrh ljestvice ABA lige s učinkom 12-3.

Košarkaši Cedevite uvjerljivo su nadigrali Cibonu s 91-68 (22-22, 28-13, 23-21, 18-12) u utakmici 15. kola ABA lige odigranoj u subotu u zagrebačkom Domu sportova. Hrvatski prvak i doprvak bili su ravnopravni suparnici samo u prvoj četvrtini, a onda je Cedevita u prve tri minute druge četvrtine napravila seriju 12-0 i prvi put stvorila dvoznamenkastu prednost. Na poluvrijeme je domaća momčad otišla s +15 (50-35).

U prve dvije i pol minute treće četvrtine Cedevita je serijom 8-0 došla do 23 koša prednosti (58-35), ali se do 29. minute Cibona uspjela oporaviti i spustiti razliku na 13 (69-56). No, to je bilo i posljednje pozitivno razdoblje momčadi Ante Nazora. U 36. minuti je domaća momčad došla do najvećih +27 (87-60) pa je opušteno mogla odigrati završnicu dvoboja.

Ukić predvodio Cedevitu

Roko Ukić je predvodio strijelce Cedevite s 15 koševa, a po 14 su ubacili Kevin Murphy i Demetris Nichols. Will Cherry je postigao 13, a Andrija Stipanović 11 poena za pobjednike. Kod Cibone su po 15 koševa postigli Luka Žorić i Ivan Novačić, a 12 Branislav Ratkovica.



Cedevita je 12. pobjedom u sezoni privremeno zasjela na vrh ljestvice ABA lige s učinkom 12-3, ispred Crvene zvezde i Budućnosti koji imaju 12-2 i u ponedjeljak će se sastati u Podgorici u posljednjem dvoboju 15. kola. Četvrti je Mornar 8-7. Zadar je sedmi u skupini tri momčadi s učinkom 7-8, a Cibona deveta sa 6-9. Na začelju je skopski MZT sa samo dvije pobjede i 13 poraza.