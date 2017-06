DARIO ZA POVIJEST: Šarić dobio 100 posto glasova i ušao u najbolju petorku novaka NBA lige

Hrvatski reprezentativac, 23-godišnji Dario Šarić jednoglasno je izabran u najbolju petorku novaka u NBA ligi u protekloj sezoni, objavila je liga u ponedjeljak nekoliko sati prije prve dodjele nagrada u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu koja će biti održana tijekom noći.

Šarić je svojim igrama u dresu Philadelphia 76ersa, za koje je u 81 odigranoj utakmici prosječno postizao 12,8 koševa, 6,3 skokova i 2,2 asistencije, dobio povjerenje svih 100 osoba s pravom glasa u izboru najbolje petorke novaka u ligi.

Brogdon također stopostotan

Uz Šarića, maksimalnih 200 bodova dobio je i branič Milwaukee Bucksa Malcolm Brogdon, koji mu je uz suigrača Joel Embiida i konkurent za nagradu za najboljeg “rookiea” sezone. Brogdon je postizao 10,2 koševa uz 4,2 skoka i 1,12 osvojenih lopti u sezoni.

NBA All-Rookie First Team Malcolm Brogdon

Dario Saric

Joel Embiid

Buddy Hield

Willy Hernangomez Second Team: https://t.co/yHdf8Tfdj1 pic.twitter.com/gQhzXppRLi — Bleacher Report (@BleacherReport) June 26, 2017

Centar Sixersa Embiid je odigrao samo 31 utakmicu, no ipak je izabran u najbolju petorku, on je dobio 171 bod, dok su preostala dva člana udarne postave “rookiea” branič Sacramento Kingsa Buddy Hield (154 boda) i centar New York Knicksa Willy Hernangomez (128 bodova).

Dodjela NBA nagrada najboljim igračima u pojedinim kategorijama održat će se u New Yorku s početkom u 3 sata po hrvatskom vremenu.