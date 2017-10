REKORDNA PREDSTAVA LUKE DONČIĆA: Čudesni tinejdžer poigrao se i sa Žalgirisom! Njemu je samo nebo granica

Osamnaestogodišnji slovenski košarkaški biser Luka Dončić nastavlja oduševljavati Europu. Najbolji mladi košarkaš svijeta u četvrtak je, u sklopu 4. kola Eurolige, ostvario svoj najbolji učinak u poenima u Euroligi. U pobjedi Reala nad Žalgirisom u Kaunasu 66-87 Dončić je ugradio s 28 poena, 9 skokova i 4 dodavanja, uz valorizaciju 35 čime je ponovno u kandidaturi za MVP kola.

Dončić je dobio nagradu za najkorisnijeg košarkaša 3. kola Eurolige zbog svojeg sjajnog učinka u pobjedi Reala nad Olimpijom iz Milana, a sad je ponovno pokazao zašto ga uspoređuju s pokojnim košarkaškim genijom Draženom Petrovićem.

Do 28 poena i osobnog rekorda Dončić je došao za 28 minuta igre. Slovenski tinejdžer, koji je na EuroBasketu zaludio Europu osvojivši sa Slovenijom zlato i to bez poraza na turniru, diktirao je igru Reala, u trećoj četvrtini stavio je 12 poena, tricom u posljednjoj dionici treće četvrtine odveo je svoju momčad na +19 (42-61). Do kraja susreta Žalgiris nije imao snagu naći odgovor na igru Reala, odnosno Luke Dončića.

Uz maestralnog Slovenca, Facundo, Gustavo i Jeffery zabili su po 12 poena. U redovima poražene momčadi Kevin Pangos postigao je 20 koševa.

I Olympiakos je došao do četvrte pobjede, svladavši u Pireju ruski Himki sa 92-75. Nikola Milutinov je ubacio 17 koševa, a Gergios Printezis 15 za grčku momčad, dok su kod Himkija najbolji bili Aleksej Šved sa 23 koša i Thomas Robinson sa 19 poena i 11 skokova.

Armani je u Milanu svladao Barcelonu sa 78-74, što je prva pobjeda talijanske momčadi u ovogodišnjem izdanju Eurolige, a treći poraz Katalonaca za koje je hrvatski centar Ante Tomić postigao sedam koševa uz tri skoka. Milano je do pobjede vodio Jordan Theodore sa 19 koševa, sedam asistencija i pet skokova.

Euroliga – 4. kolo

C. zvezda – Maccabi Tel Aviv 87-84

Žalgiris – Real Madrid 66-87

Olympiakos – Himki 92-75

Armani Milano – Barcelona 78-74

U petak će igrati:

Anadolu Efes – CSKA M. (18.45)

Bamberg – Baskonia (20.00)

Panathinaikos – Fenerbahče (20.30)

Valencia – Unicaja (21.00)