CRNE SLUTNJE BIVŠEG IZBORNIKA: ‘Treneri nisu hrabri, a Rađine izjave nisu točne. Plasman na SP? To bi bilo čudo jednako slovenskom zlatu’

Nakon što je posljednjih godina brusio zanat u NBA ligi na mjestu jednog od trenera momčadi Atlanta Hawks, hrvatski stručnjak Neven Spahija vratio se glavnoj ulozi preuzevši klubu Maccabija iz Tel Aviva. Sjedio je na njoj i prije desetak godina, ovo je samo povratak na mjesto sreće.

U razgovoru za Sportske novosti, a u osvrtu na nedavno završeni Eurobasket na kojem je Hrvatska razočarala ispadanjem u osmini finala, Spahija je govorio o problemima u našoj košarci, no prije svega se i ogradio riječima:

“O igri Hrvatske na Eurobasketu ne mogu objektivno govoriti jer sam gledao samo jedno poluvrijeme protiv Mađarske iz Cluja i osminu finala protiv Rusije u Istanbulu, pa ne bi bilo fer…”.

‘Nismo izmislili playa 15 godina’

Ipak, o nekim generalnim stvarima, poput kroničnog problema s razigravačem u dresu hrvatske izabrane vrste, bio je slobodan izjaviti:



“Zar to nije uvijek bilo tako? Po meni ne postoji košarkaška momčad koja želi računati na velike stvari, a da nema vrsnog playa. Od njega sve kreće. Postoje iznimke, postoji Rusija koja je došla od olimpijske bronce pod Blattom u igri koja nije bila igra s klasičnim playom. Ili ono što je igrao Dražen Petrović, koji je s pozicije ‘dvojke’ igrao playa. Ali to su incidenti, to nije pravilo.”

“Nemam kompletan uvid u problematiku, ali mislim da tu sve kreće od hrabrosti domaćih trenera. Ne volim govoriti o sebi u prvom licu, pa ću koristiti termin ‘mi’. Eto, posljednje playmakere u reprezentaciju smo uveli mi. Tada su u reprezentaciji krenuli igrati Zoran Planinić, s kojim je to bilo nešto lakše, jer sam ga vodio na SP u Japanu za mlade. Ali onda smo uveli i Roka Ukića u reprezentaciju, zajedno tada s Markom Tomasom. E, sad, mi od tada nismo izmislili niti jednog playa. U posljednjih 15 godina! I to je nedopustivo. Što se tiče reprezentacije, tada nije bilo problem uvrstiti klinca, puno je veći otpor bio kad smo trebali nekog klinca uvesti u klub. I tu se radi samo o tome, o hrabrosti”, dodaje Spahija.

‘Rađine izjave nisu točne’

Na opasku kako su legende hrvatske košarke zapele u nekim davnim vremenima, pritom uzimajući za primjer opasku Mirka Novosela koji još uvijek govori o sto dana priprema, Spahija je kazao:

“Ali to je u današnje vrijeme neprovedivo. Postoji NBA pravilo koje govori koliko dana prije natjecanja može igrač biti na pripremama. Mirko je u ono vrijeme koristio mogućnosti u okviru vremena i radio je to vrhunski, no, to nema veze s ovom situacijom danas jer su potpuno drukčije okolnosti na snazi. U isto vrijeme, NBA je najjači, nikada po meni nije bio jači, pa me čude izjave Dine Rađe, koji govori o tome da NBA sada nema veze s onim što se tamo igralo u devedesetima. To jednostavno nije točno. Ovo sada je najbolje što postoji. I o tome govori cijeli biznis koji se vuče oko te lige, kvaliteta NBA igrača, njihove sposobnosti…”

Pred novim izbornikom Ivicom Skelinom su kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo. Spahija je jako skeptičan:

‘Teško ćemo na SP’

“Moram reći da sam jako zabrinut. Pred Skelinom i ljudima iz HKS-a je težak izazov, a iz ove perspektive mi se čini da bi odlazak Hrvatske na SP 2019. bio jednako čudo kao slovensko osvajanje Eurobasketa! Govorim to iz razloga jer smo prvi puta u poziciji da moramo promijeniti reprezentaciju, ali ne način da je pomlađujemo, što je do sada bio slučaj. Ako iz reprezentacije odlaze stariji igrači, njih petorica, a svi mladi koji svojim talentom zaslužuju biti na njihovim pozicijama su u NBA ligi i neće moći igrati na kvalifikacijama, onda dolazimo do pitanja tko su ti ljudi koji će igrati. Oprostite, ja među onima koji su ostali ne vidim kvalitetu, onu koja može donijeti neke velike stvari. I čeka nas vrlo težak zadatak jer kvalifikacije će biti teške i neizvjesne.”

Dodao je Spahija da je ‘pobjeda Slovenije dokaz je savršeno odrađenog trenerskog posla, koji se pretvorio u veliko čudo’, nahvalio i Gorana Dragića i Luku Dončića za kojeg se očekuje da bude prvi izbor drafta u NBA ligi. Odnosno, kako kaže Spahija, on to neće biti ‘samo ako momčad koja bude birala prva na toj, Dončićevoj poziciji, ima nekog igrača oko kojega se već sve vrti, pa se tu napravi neka ‘kemija’, kako su to ove godine napravili Celticsi.’