CRNE RUPE ODVELE CEDEVITU U PORAZ: Hrvatski prvak ostao na -17 u Kazanju

Cibona je u Kazanju kod Uniksa poražena 61-78

Košarkaši Cedevite propustili su još jednu priliku za osiguravanje plasmana u drugu fazu Eurokupa, nakon što su u srijedu poraženi na gostovanju u Kazanju od domaćeg Uniksa sa 61-78 (9-22, 23-14, 20-21, 9-21). Oslabljenu Cedevitu, koja je bila bez lakše ozlijeđenog kapetana Roka Ukića, u poraz su odvele dvije iznimno loše dionice, posljednjih sedam minuta prve i prvih pet minuta posljednje četvrtine, u kojima je domaća momčad kombinirano napravila 32-2, odnosno 30 koševa prednosti.

It is all over and the home fans celebrate in Kazan! #7DAYSEuroCup#OneTeam pic.twitter.com/Lf72e9mYdX — EuroCup (@EuroCup) December 20, 2017

Uniksovih 18-0

Hrvatski prvak je dobro otvorio utakmicu u Kazanju i nakon nešto više od tri minute igre vodio 9-4. No, uslijedilo je više od sedam minuta napadačke nemoći i nepreciznosti, što je Uniks kaznio serijom 18-0 te na početku druge četvrtine poveo sa 22-9.



Do najveće prednosti Rusi su stigli u 13. minuti, kad su imali +16 (27-11). Na 2:42 minute do kraja prvog poluvremena Uniks je vodio 36-22, ali je uslijedio veliki Cedevitin povratak. Momčad Jure Zdovca napravila je seriju 10-0 te zahvaljujući trici Krušlina sa sirenom na poluvrijeme uspjela otići sa samo četiri koša zaostatka (36-32). Domaći su na početku treće četvrtine došli do +9 (41-32), ali se Cedevita polako primicala i u 29. minuti došla do izjednačenja (52-52). No, to je bilo sve od hrvatskog prvaka u Kazanju.

🚨 Filip Kruslin beats the half-time buzzer with a triple to cap a 0-10 @KKCedevita run!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/G5TIMr3ODa — EuroCup (@EuroCup) December 20, 2017

Žganec 14, Musa 13 poena

Do kraja treće četvrtine Uniks je postigao pet koševa, a u istom ritmu nastavio i do 35. minute, kad je domaćin poveo s najvećih +17 (71-54), a s istom prednošću i završio utakmicu (78-61). Karlo Žganec je sa 14 koševa bio najefikasniji igrač Cedevite. Džanan Musa je ubacio 13, a Will Cherry 12 koševa uz sedam skokova i četiri asistencije. Cedevita je u Kazanju ubacila samo 18 od 59 pokušaja iz igre, a za tricu su gađali 6/21. Uniks su do pobjede i osiguravanja druge pozicije vodili Stephane Lasme sa 18 koševa i devet skokova te Quino Colom sa 16 poena i šest asistencija.

Vodeća Darušafaka ima učinak 7-1, Uniks je drugi sa 6-3, Cedevita treća sa 4-5, a četvrti Torino sa 4-4. Peta Andorra ima 3-5, a na zadnjem je mjestu Levallois sa 1-7.

Cedevita će posljednju utakmicu u prvom krugu odigrati u srijedu, 27. prosinca (19.45 sati), kad će hrvatski prvak ugostiti francuski Levallois u KC Dražen Petrović.