ČITAVA HRVATSKA GORI NAKON PORAZA: ‘Sramota, ovo je sramota. Hoćete li spavati mirno?!’

Hrvatska košarkaška reprezentacija doživjela je još jedan bolan poraz na velikom natjecanju.

Izabranici Ace Petrovića u nedjelju navečer u Istanbulu doživjeli su uvjerljivi poraz od Rusije 101-78 i tako već u osmini finala ispali s EuroBasketa. Hrvatska se još nekako držala u prvom poluvremenu protiv Rusa, ali je u nastavku doživjela potop i neslavno završila natjecanje na kojem je najavljivala medalju i na kojem je hrvatska javnost imala velika očekivanja od Bogdanovića, Šarića i društva.

Novo razočaranje košarkaša teško je palo i navijačima, koji su bijesni poslije neočekivano visokog poraza, a isti scenarij ponavlja se već 22 godine. Tim povodom, donosimo vam najzanimljivije komentare čitatelja Net.hr-a glede poraza Hrvatske od Rusije:



“Još nije iskorijenjen taj oportunistički negativni mentalitet koji prije utakmice sa Španjolskom govori da nam ta utakmica nije bitna jer ionako “kao” prolazimo”.

“Stvar je u tome što nači dečki sve pripreme odrade na način da sve pobijede i onda kao da su s time zadovoljni, pa na službenim natjecanjima uredno podbace kada krene nokaut faza, Lino Červar je recimo bio dobar strateg i taktičar, i kad je bilo loše je znao probuditi ekipu i unijeti im draž za natjecanje i dokazivanje tko je bolji. Nažalost, takvog trenera mi u košarci nemamo pa su nam i rezultati takvi, kad gledam koliko potencijala ima mali Bender, s tom visinom i kako se kreće, pa on će biti bolji igrač od brace Gasol za brže vrijeme nego su to oni postigli. Samo treba imati dobrog trenera, pa nisu i Šarić i Bogdanović obojica igrali pod paskom Željka Obradovića, pa taj čovjek je osvojio 9 naslova klupskih prvaka Europe, imamo li mi možda trenera koji je to osvojio kao trener? Kad su vidjeli da u HR vise ne mogu napredovati otišli su kod profesionalaca po temelje za NBA, a ovaj nas dragi stručni stozer ni to ne zna iskoristiti, tuđi trud i znanje, kako bi onda dobio utakmicu kada se koplja lome…”

‘Ovo je natjecanje na kojem se natječu skupina igrača, a ne pojedinci’

“Važno da se izbjegla Srbija”.

“Ne kužim zašto svi krivite pojedinca kad nam očito danas nije bio dan. Čestitam Bogdanoviću, stvarno mi je gušt i uživam ga gledati, no ovo je natjecanje na kojem se natječu skupina igrača, a ne pojedinci stoga ne možete kriviti i upirati prste u ljude kojima je sigurno žao sto nisu uspjeli, a vi koji osuđujete da ste bili tamo na njihovim mjestima, pa u gulag bi vas strpali Rusi. Ponosan sam na ovaj rezultat i uvijek se nadam da će bit bolje”.

“Slabi, tanki, šuplji, spori…”

“Nije kriv Šarić nego onaj debil koji ga uporno drži u igri, ako dečku ne ide vadi ga van. Ako nemaš koga uvest umjesto njega, onda ti je reprezentacija loša i to je to”.

‘Aco je uništio našu košarku, ali je podoban’

“Šteta .. kao i uvijek u zadnjih 20 godine nikako da uspijemo .. šteta .. truda ima ali nan nikako neide .. nažalost, izgleda da smo mi samo jedna prosječna europska momčad u dva najpopularnija sporta .. ostaje nam vaterpolo i rukomet.”

“Petrović kaže nikad lakši skaut momčadi, sve govori i napuvanost i plitkosti njegova znanja, uništio je našu košarku, ali je podoban”.

“Nema tu vatre ni žara, kad se samo sjetim kako se ginulo za dres reprezentacije, svake ne samo košarkaške. Svako samo gleda kako to skinuti sa one stvari

“Hoćete li spavat mirno Ukić, Tomas, Bogdanović, Šarić, Žorić? Jeste se ku*čili”

“Aco bi izgubio ovu tekmu i da vodi reprezentaciju Spanjolske i to onu od prije 5-6 godina ne ovu sada staru i izraubanu… trebalo bi konačno shvatiti da je prošlo vrijeme da se živi na staroj i da ne kažem tuđoj slavi… realno mi trenere u HR nemamo…

‘Onima koji nisu htjeli igrati, nikad im više ne bi davao pozive’

“Onima koji nisu htjeli igrati, nikad, ali ama baš nikad im ne bi davao pozive”.

“Ovo se zove pušiona, 20 razlike… i ne pucamo od talenta. Imamo, realno, 2 igrača, Šarića i Bogdanovića, samo njih treba zatvoriti”.

“Ma sramota, nema nikakvog plana niti u napadu niti u obrani, uvijek mi ćemo ovo mi ćemo ono, a ne zna se gdje smo gori…treneri isto koma”.

“Kao što rekoh prije par dana, Aco je trebao reci dečkima da je to pripremna utakmica… pucamo od talenta ali nula bodova od tehničkog kadra koji nezna psihološki pripremiti utakmicu i onda gledamo mučenje s repkom koja nam objektivno treba posluziti kao trenning”.

‘To nam i treba jer se unaprijed hvalimo da smo sila u svemu’

“A po neznam koji put smo navodno bili kandidati za jednu od medalja!!! To je nas mentalitet”.

“Mogu pojedinci se*uckat što ih volja, ali dečkima i Aci se nema što prigovoriti…Šut nije išao nikog osim donekle Bogdanovića, mada i njega ne kao obično. Niti za tri, ni sa slobodnih bacanja, ni sa dvojke… Je*i ga, tako dođe dan… Niko ne može reći da se nisu trudili i da se nisu borili…”.

“To nam i treba jer se unaprijed hvalimo da smo sila u svemul a vidi se na kraju kukavice .”

“Danima se najavljivalja medalja..Ja sam se na to smijao… kakva medaljaaaaa???

‘Šarić, ti si mali igrač za male stvari’

“Hrvatska svjetska kosarka je propala nakon odlaska Dražena i to potpuno u provaliju čak više nitko ju ni ne prati.”

“Šarić lani protiv Srba najlošiji kao i večeras, ti si mali igrač za male stvari daleko si ti od pokojnog Dražena”.

“Nema nama košarkaške medalje otkad su nestali majstori poput Kindžeta, Ćosića, Dražena.”

“Sramota! Da su se bar borili onda svaka čast, alI ovo je sramota!”

“Realnost, daleko smo mi do medalje”.