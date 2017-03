NEVJEROJATAN ZAVRŠETAK U BEOGRADU: Pogledajte kako je Partizan šokirao Cedevitu košem dvije sekunde prije kraja

Košarkaši Cedevite poraženi su od Partizana sa 73-74 (13-20, 21-19, 17-17, 18-22) košem Amerikanca Hatchera dvije sekunde prije kraja, pred 7500 gledatelja u beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić, te će o mjestu u finalu odlučivati treća utakmica u kojoj će hrvatski prvak biti domaćin.

Partizan je prvu četvrtinu završio sa sedam koševa prednosti iskoristivši napadačku inferiornost Cedevite. Hrvatski prvak je šuterski proradio u drugoj četvrtini pa je na poluvremenu beogradska momčad imala pet koševa prednosti.

Partizan imao +10

Loše otvaranje drugog poluvremena kod Cedevite iskoristili su igrači Partizana i u 23. minuti stigli do najveće prednosti +10 (44-34). No, tri minute kasnije Cedevita je stigla do izjednačenja 45-45. Paritizan je za posljednju dionicu ipak uspio izboriti pet koševa prednosti (56-51).





Odluka o pobjedniku pala je u posljednje dvije minute u koje su, nakon trice Tomasa, domaći ušli s minimalnim vodstvom 64-63. Trica Marinkovića i jedno slobodno bacanje Birčevića Partizanu su donijeli vodstvo 70-65 za zadnjih 54 sekundi.

Eksplodirao Ryan Boatright

No, tada je eksplodirao Ryan Boatright. Prvo je pogodio dva bacanja za 67-70, potom oteo loptu Gordonu i u sljedećoj akciji pogodio tricu za 70-70. William Hatcher je prodorom donio novo vodstvo Partizanu 72-70 na 15 sekundi do kraja. Boatright je pogodio novu tricu za vodstvo Cedevite 73-72, ali je Partizanu ostalo sedam sekundi za posljednji napad. Ponovno je Hatcher dobio loptu, slomio driblingom Krušlina i sa šest metara pogodio za pobjedu 74-73.

Hatcher je sa 23 koša bio najbolji strijelac i junak pobjedničke momčadi, Stefan Birčević je dodao 18 koševa i 11 skokova. Cedevitu je sa 25 koševa predvodio Boatright, a Miro Bilan je ubacio 16 poena uz 10 skokova.

Odlučujuća, treća utakmica polufinala bit će odigrana u zagrebačkom Domu sportova u subotu, 1. travnja.