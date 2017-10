CEDEVITA PREDSTAVILA NOVO POJAČANJE: Iskusni američki centar u Zagreb je došao pobjeđivati

Uoči prvog ovosezonskog dvoboja u Europkupu, protiv talijanskog Torina koji u srijedu (19.45 sati) gostuje u Domu sportova, Cedevita je predstavila 32-godišnjeg američkog centra Chrisa Johnsona kao svoje posljednje pojačanje.

U nedjelju je Cedevita pod vodstvom 50-godišnjeg slovenskog stručnjaka doživjela prvi ovosezonski poraz izgubivši u utakmici 3. kola ABA lige na svom parketu od Igokee, a već u srijedu torinski Auxilium dolazi s vrlo dobrom momčadi predvođenom Sašom Vujačićem i s 52-godišnjim prokušanim trenerom Lucom Banchijem koji je u karijeri već vodio ponajbolje talijanske momčadi Sienu i Milano.

“Važno je da se psihološki dobro pripremimo”

“Torino je dobra i ambiciozna ekipa, s izvrsnim trenerom, tako da to sigurno neće biti laka utakmica, daleko od toga. Nadam se da ćemo konačno odigrati koliko-toliko kompletni. Will (Cherry) i Roko (Ukić) nisu još nijednu utakmicu odigrali do kraja zajedno i u organizaciji napada imamo probleme. Danas nam se priključio Chris Johnson, tako da se nadam da će on uhvatiti malo ritma i pomoći nam par minuta da rasteretimo Andriju Stipanovića. Važne je da se osvježimo i dobro psihološki pripremimo za suparnika”, izjavio je trener Cedevite na konferenciji za medije dan uoči starta u novu europsku avanturu kluba koji u ovom natjecanju pamti i nastup na završnom turniru četiri najbolje momčadi, što je bio jedan od najboljih Cedevitinih rezultata u povijesti.

No, od prošlosti se ne živi, a toga je ponajviše svjestan Zdovc.

“Momčad Torina će sigurno doći pobijediti, ali mi isto imamo kvalitetu i pokazali smo to dosad. Tako da, ako računamo na neki ozbiljniji plasman u Eurokupu, a računamo, moramo pobijediti.”

Johnson ne skriva svoje ambicije

Dolaskom 32-godišnjeg američkog centra, 211 cm visokog Chrisa Johnsona, koji do prije tjedan dana još igrao finale kineskog prvenstva za Anhui Wenyi, hrvatski prvak je kompletirao svoju momčad za ovu sezonu, a novo pojačanje ne krije po što je došao u Zagreb:

“Pobjeđivati. Zato smo svi ovdje. Uvjeren sam da i klub ima visoka očekivanja, a tako je i sa mnom”, rekao je Johnson u prvom kontaktu s hrvatskim medijima.

“Europa je uvijek najinteresantnija da vidimo gdje smo u odnosu na sve druge. Ambicije su nam i ovdje vrlo velike. Prvi cilj je proći prvi krug i plasirati se dalje. S dolaskom Chrisa doveli smo sve igrače koje smo planirali. Očekujemo još povratak ozlijeđenih. Imamo izuzetno kvalitetenu ekipu. Idemo pokušati osvojiti i trofej koji još nismo”, zaključio je glavni direktor Cedevite Davor Užbinec koji je Chrisu Johnsonu uručio dres s brojem 4.

“Treba vremena, ali idemo u dobrom smjeru”

I dok će Johnsonu sigurno biti potrebno neko vrijeme kako bi se adaptirao na nove suigrače i zahtjeve koje će pred njega stavljati trener Jure Zdovc, hrvatski reprezentativac Filip Krušlin neizostavni je dio slagalice slovenskog stručnjaka pa će i protiv Torina sigurno imati važnu ulogu.

“Radi se o jako dobrom protivniku, kakvi su svi u našoj grupi. Oni su startali jako dobro u talijanskom prvenstvu. Imaju 2-0 i velike ambicije. To je dobra ekipa i dobar trener, tako da sigurno da ćemo morati odigrati jednu dobru utakmicu, ukoliko želimo pobijediti, a naravno da nam je to primarni cilj”, rekao je Krušlin koji očekuje da će on i njegovi suigrači iz utakmice u utakmicu dizati formu.

“Malo pomalo se skupljamo, što mi iz reprezentacije, što Chris Johnson, koji je danas došao. U ovom zgusnutom rasporedu je dosta teško pohvatati brzo te sve stvari, tako da za to sigurno treba određeni period i određeno vrijeme. Međutim, mislim da idemo u pravom smjeru. Mislim da definitivno ekipa ima puno potencijala”, zaključio je 28-godišnji Zagrepčanin.

Sustav natjecanja

U preostalim dvobojima skupine A Eurokupa Andora je u srijedu domaćin ruskom Uniksu iz Kazanja, a francuski Levallois će ugostiti tursku Darušafaku. Nakon deset kola prve faze, koja će završiti 27. prosinca, po četiri najbolje momčadi iz svake od četiri skupina nastavit će natjecanje u Top 16, četiri skupine po četiri.

Nakon još šest utakmica u toj fazi, koje će biti odigrane od 3. siječnja do 7. veljače 2018. godine, dvije najbolje momčadi iz svake skupine osigurat će plasman u nokaut fazu. Četvrtfinale, polufinale i finale se igraju po sustavu na dvije pobjede, a novi pobjednik Eurokupa bit će poznat najkasnije 16. travnja 2018. godine.