CAVSI NADOMAK VELIKOM FINALU: Boston je imao plus 16, a onda su Irving i LeBron odlučili da je dosta šale

Košarkaši Clevelanda svladali su pred svojim navijačima Boston sa 112-99 u četvrtoj utakmici finala Istočne konferencije NBA lige, čime su došli do vodstva 3-1 u seriji i nadomak velikom finalu u kojem već čekaju Golden State Warriorsi, prvaci Zapadne konferencije.

Nakon što su neočekivano došli do pobjede u trećoj utakmici, odigranoj također u Clevelandu, igrači Bostona još su jednom pružili snažan otpor aktualnim prvacima. Celticsi su nakon prve četvrtine imali deset koševa prednosti, a polovicom druge dionice došli su i do 16 koševa razlike (49-33). No, u nastavku su se razigrali Kyrie Irving i LeBron James. Od tog je trenutka taj dvojac uspio ubaciti 60 poena, deset više nego cijela momčad Bostona.

Irvingov osobni rekord

Irving je s 42 koša došao do osobnog rekorda u doigravanju, a James je utakmicu završio s 34 koša, šest asistencija i pet skokova. Kevin Love je ubacio 17 koševa, uz čak 17 skokova i pet asistencija.



Kyrie Irving dominated the 3rd quarter for the Cavaliers. 21 points ties Cavaliers postseason record for points in quarter (LeBron- 2010) pic.twitter.com/AlwcejpQrv — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 24, 2017

Avery Bradley je postigao 19 koševa za gostujuću momčad, Jae Crowder 18, Al Horford 16, a Kelly Olynyk 15 poena.

Peta utakmica serije bit će odigrana u Bostonu u noći s četvrtka na petak (2.30 sati ujutro po našem vremenu).