BRILJANTNA PREDSTAVA HRVATSKOG KOŠARKAŠA: Nakon Bendera i Hezonje, napadački najbolju utakmicu sezone odigrao i Šarić

Dario Šarić odigrao je napadački najefikasniju utakmicu sezone

Nakon što je Dragan Bender u nedjelju odigrao najbolju napadačku utakmicu sezone, potom to isto napravio u ponedjeljak Mario Hezonja, u utorak se po istom kriteriju tom društvu pridružio i Dario Šarić.

U kontekstu cijele priče malo je to značilo da Philadelphia 76erse koji su upisali šesti poraz u posljednjih sedam utakmica. Ponovno bez Joela Embiida, ali s prednošću od 107-99 nepune četiri minute prije kraja ogleda u Chicagu kod Bullsa gdje je bilo je za 76erse koji su pritom dobili ‘šamar’ u vidu serije 15-2 domaće momčadi. U njoj se nalazi i blokada Nikole Mirotića – koji je bio odličan s klupe s 22 poena i 13 skokova – na Dariju Šariću, no valja naglasiti da je upravo hrvatski reprezentativac bio igrač koji je najbolje vukao gostujuću momčad ubacivši 20 poena u drugom poluvremenu na putu do ovosezonskog rekorda od 27 koševa. Ubacio ih je Šarić za nešto manje od 31:25 minuta provedenih na parketu gađajući 10-19 iz igre, od čega 3-6 za tri poena. Imao je i osam skokova i dvije osvojene lopte.





Lakersi umirovili Bryantove dresove

TRAGIČAR BOGDANOVIĆ UKRAO POBJEDU SVOJOJ INDIANI: Evo kakvom je nesmotrenošću Babo odlučio utakmicu

Na parketu su bili i Bojan Bogdanović čijom je pogreškom Indiana upisala poraz od Boston Celticsa, te Dragan Bender čiji su Phoenix Sunsi slavili kod Dallas Mavericksa 97-91. Bender je tome pridonio sa šest poena, dva skoka i blokadom.

Svečano je bilo u Los Angelesu gdje su Lakersi poraženi od Golden State Warriorsa (Durant 36 poena, jedanaest skokova, osam asistencija) u produžetku utakmice tijekom čijeg su poluvremena domaćini pod krov Staples Centra podigli dva dresa koje je Kobe Bryant nosio tijekom blistave karijere. Broj 8 i broj 24 u Lakersima nitko više neće nositi.

NBA liga, rezultati

Charlotte Hornets – New York Knicks 109-91

Indiana Pacers – Boston Celtics 111-112

Atlanta Hawks – Miami Heat 110-104

Chicago Bulls – Philadelphia 76ers 117-115

Houston Rockets – Utah Jazz 120-99

Minnesota Timberwolves – Portland Trail Blazers 108-107

Oklahoma City Thunder – Denver Nuggets 95-94

Dallas Mavericks – Phoenix Suns 91-97

San Antonio Spurs – LA Clippers 109-91

LA Lakers – Golden State Warriors 114-116

(produžetak)