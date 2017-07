BRAVO, VI STE NAŠI JUNACI: Hrvatska u finalu EP-a, s domaćinom se borimo za zlato

Foto: Screenshot: You Tube

Autor: Sportski.net 12:59 23.07.2017

Hrvatska U-20 košarkaška reprezentacija izborila je finale Europskog prvenstva u rumunjskoj Oradei u B diviziji pobijedivši Veliku Britaniju 79-72. U finalu će Hrvatska igrati protiv Rumunjske.

Hrvatska je bolje otvorila utakmicu, povela prvo sa sedam koševa viška (9-2), a nakon toga na kratki odmor između prve i druge četvrtine naši mladi košarkaši otišli su s +6 (18-12).

Međutim, druga četvrtina donijela je pad u igri Hrvatske i buđenje Velike Britanije, koja talentom nije mogla parirati Hrvatskoj, nego samo – snagom! Ali, to nije bilo dovoljno.

Doduše, u spomenutoj drugoj četvrtini Velika Britanija je povela, ali Hrvatska je zaigrala bolje obranu i vratila prednost otišavši s 38-34 na odmor.



U drugom poluvremenu, Hrvatska je bila u malim problemima. Velika Britanija vodila je sa 6 koševa viška. No, zahvaljujući Badžimu i Kalajžiću, Hrvatska je vratila prednost koja je u posljednjoj četvrtini uglavnom bila dvoznamenkasta. Hrvatska košarkaška reprezentacija do 20 godina četiri minute prije kraja imala je vodstvo od +16 koševa viška (74-58), ali prednost se do kraja susreta istopila.

Najbolji kod naših bili su Kalajžić i Badžim koji su zabili po 18 poena, Ljubičić je zabio devet, Barnjak sedam.